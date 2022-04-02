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هناك العديد من الفواكه المفيدة للجسم والتي تتميز بطعمها اللذيذ التي يحبها الأطفال والكبار علاوة على أهميتها في القضاء على الدهون المشبعة والتخلص من الدهون الثلاثية والتي تم ذكرها في القرآن ثلاث مرات وهي فاكهة الرومان التي لها فوائد عالية لا تعد ولا تحصى علاوة على احتوائها على الكثير من العناصر والمعادن اللازمة لنمو الجسم وسوف نتناول في هذا المقال أهمية فاكهة الرومان ودورها في نسف دهون الجسم بالتفصيل. أهمية فاكهة الرومان على الجسم لفاكهة الرومان دور كبير وفعال في التخلص من الدهون المتراكمة تحت الجلد والدهون الداخلية حيث أثبتت الأبحاث العلمية أن تناول ثمرة واحدة من الرومان كل صباح يساعد في التخلص من السعرات الحرارية وعدد من الكالوري الموجودة بالجسم كما تساعد فاكهة الرومان وبشكل واضح على التخلص من نسبة عالية من الكوليسترول التي تكون مضرة بالجسم.

ليس دور فاكهة الرومان قاصر على تخسيس الوزن الزائد فحسب فإن فاكهة الرومان تعمل على علاج مشاكل الإسهال الحادة حيث إنها تهدئ من حركة الأمعاء السريع وتعمل كباسط لعضلات الجسم.

تساعد فاكهة الرومان في علاج أمراض الجهاز التنفسي والمناعي ورفع نسبة الأجسام المضادة في الجسم وتعزيز نسبة الإنترفيرونات المسئولة عن مقاومة الفيروسات والجراثيم.

يمكن الاستفادة ن قشور الرومان أيضًا فهي تعمل كمواد مضادة للأكسدة والالتهاب فقشور الرومان هي العلاج الأول للبواسير حيث أنها تعمل على تسكين الآلام والأمراض المزمنة كما يمكن الاستفادة من القشور في عمل مسكات للبشرة حيث لها دور قوي في نضارة البشرة وتوريدها. إرشادات أخرى يجب اتباعها للتخلص من الوزن الزائد عدم تناول الأطعمة الدسمة والمليئة بالدهون والزيوت المهدرجة.

تناول كمية كافية من الماء من كل يوم.

الحرص على تناول الفاكهة والخضروات وعمل التمرينات اللازمة. عمر شويل - جدة قنبلة التخسيس الطبيعي فاكهة لذيذة ذكرت بالقران الكريم ثلاث مرات تنسف الكرش وتقضي على أصعب الدهون للأبد بطريقة مذهلة - ثقفني

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