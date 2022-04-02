طريقة عمل خبز التورتيلا أسرع خبز بدون خميرة لكل أنواع السندوتشات

سوف نعرض عليكم اليوم طريقة عمل خبز التورتيلا بكل سهولة حيث يعتبر من المخبوزات التي يفضلها جميع الكبار والصغار ودائما ما تحرص جميع ربات البيوت على تحضير خبز التورتيلا في المنزل، كما يجب الإشارة أن هذا الخبز يتميز بأنه ذات طعم رائع في عمل العديد من السندوتشات المختلفة كما لا يحتاج إلى خميرة من أجل التحضير لذلك تسعي جميع ربات البيوت من أجل عمله في المنزل تابعوا معانا خلال هذا المقال طريقة عمل خبز التورتيلا.

مكونات عمل خبز التورتيلا

خبز التورتيلا إلى يحتاج إلى العديد من المكونات وجميع المكونات متوفرة في كل منزل حيث يمكنكم تحضيره من خلال المقادير الآتية:

ثلاثة أكواب من الطحين.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلث كوب من زيت الذرة.

كوب من الماء الساخن (للعجن).

طريقة تحضير خبز التورتيلا

يمكن لجميع ربات البيوت تحضير خبز التورتيلا بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية: