نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليدين كالهوانم.. تبييض اليدين بسرعة وفاعلية واجعليهم أصفي من الحليب في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبييض اليدين بسرعة حيث تعاني العديد من السيدات من ظهور البقع الداكنة أو الاسمرار على اليدين نتيجة للتعرض لحرارة الشمس المرتفعة أو استخدام بعض مستحضرات التنظيف الضارة للجلد، لذلك تحتاج إلى بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد على تبييض اليدين التي نتعرف عليها سويا في مقالنا اليوم.

تبييض اليدين بسرعة

تبحث النساء حول أفضل طرق لتبيض اليد من اثار الاسمرار والتصبغ بشكل فورى، اليكى الوصفات طبيعية للتخلص من اسمرار اليدين بفاعلية فقط اتبعي التالي:

تبييض اليدين بالليمون زيت اللوز

تجربتي مع زيت اللوز الحلو لليدين مع عصير الليمون:

حيث يتم مزج ملعقة صغيرة من زيت اللوز مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون في أناء واسع.

بعد ذلك يتم وضع الخليط على اليدين.

ثم يترك ساعة كاملة.

بعد ذلك نغسل اليدين بالماء، ويتم تكرار هذه الوصفة يوميا.

العسل وماء الورد لتبييض اليدين

ماسك العسل وماء الورد من مسكات تبيض البشرة الفاعلة:

حيث يتم وضع ثلاث ملاعق من العسل الأبيض في أناء واسع على النار.

بعد ذلك نضع 5 ملاعق من ماء الورد و2 ملعقة من الجلسرين وربع ملعقة كبيرة من الخل إلى العسل الأبيض.

بعد ذلك نخلط المكونات جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم يتم وضعه على اليدين ويترك لمدة 30 دقيقة ثم نغسل اليدين جيدا.

وصفة الليمون والكركم لتبييض اليدين

المكونات:

3 ملاعق من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من بودرة الكركم

طريقة التحضير:

يتم خلط المكونات جيدا في أناء واسع.

بعد ذلك يتم وضعها على اليدين ويتم تركها لمدة 30 دقيقة.

ثم يتم تنظيف اليدين بالماء الفاتر.

بعد ذلك يتم تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعيا حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.

وصفة الزبادي لتفتيح اليدين

أن الزبادي من أهم المواد الطبيعية التي تعمل على ترطيب وتبييض اليدين ولكي يتم إعداد هذه الوصفة نحتاج إلى المكونات التالية:

ملعقة كبيرة من الزبادي

نصف ملعقة صغيرة من العسل

طريقة الاعداد:

يتم خلطهم جيدا للحصول على خليط متجانس.

بعد ذلك ويتم وضع هذا الخليط على اليدين ويتم تركها لمدة ربع ساعة.

ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر

بعد ذلك لابد من تكرار هذه الوصفة للحصول نتيجة فعالة.

النشا وماء الورد لتفتيح البشرة

لكي يتم الحصول على نتيجة سريعة يتم استخدام النشا مع ماء الورد من خلال وضع ملعقة من النشا وملعقة من ماء الورد وخلطهم جيدا.

بعد ذلك وضعهم على اليدين ويمكن أضافة ملعقة من زيت الخروع للحصول على نتيجة أفضل.

ثم تترك على اليدين لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك تغسل اليدين بالماء الفاتر، وتكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا.

في الختام قمنا بعرض طريقة تبييض اليدين بسرعة حيث أن اليدين من أكثر المناطق في الجلد التي تتعرض لأشعة الشمس والأتربة، لذلك لابد من الاعتناء بها بصفة يومية ولقد وضحنا مجموعة من المواد الطبيعية الفعالة في تبييض البشرة.