أسهل طريقة لعمل الفول المدمس فالبيت بمكونات بسيطة

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الفول المدمس, مع حلول شهر رمضان المعظم يعتبر طبق الفول هو ملك مائدة السحور والذي لا غنى عنه أبدا خلال الثلاثين يوما في رمضان لإحتوائه على كمية كبيرة من البروتينات والنشويات والحديد والمعادن المهمة لجسم الإنسان حتى يكون لديه القدرة على الصيام لفترة طويلة من اليوم، ولذلك يحتل طبق الفول أهمية كبيرة في شهر رمضان وفي الأيام الأخرى يعد وجبة إفطار مثالية، واليوم سوف نتعرف على طريقة تدميس الفول في المنزل لكي تقدمي لأسرتك طبق فول صحي ونظيف كل يوم. مكونات تحضير الفول المدمس في البيت: نصف كيلو من الفول.

نصف كوب من الفول البصارة.

نصف كوب من العدس الأصفر.

نصف كوب من الأرز.

جزرة كبيرة مبشورة.

بصلة متوسطة مقطعة.

طماطم مقطعة.

ليمونة.

ملعقة صغيرة من الخل الأبيض.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ماء مغلي.

2 ملعقة من الصلصة.

ملعقة كبيرة من النشأ. طريقة عمل الفول المدمس في المنزل: في وعاء عميق نقوم بنقع الفول مع فول البصارة أو الفول المدشوش لمدة سبع ساعات يمكنك نقعه من الليل حتى الصباح وذلك لإزلة الغازات منه. ثم نقوم بغسل الأرز جيدا والعدس الأصفر ونقوم بتصفية الفول المنقوع ونقوم بإحضار دماسة ونضع بها الفول والأرز والعدس الأصفر المغسولين جيدا والبصل المقطع والجزرة المبشورة والطماطم والكركم وملعقة من الخل الأبيض وهي ضرورية جدا لكي لا يتأكسد الفول ويبقى محتفظ بلونه ثم نضع الماء المغلي ونغلق الدماسة ونضعها على نار البوتاجاز وعندما يغلي الفول يتم وضعه على أصغر شعلة في البوتاجاز ويترك لمدة ثلاث ساعات كاملة مع متابعة مستوى الماء في الدماسة وكلما إنخفضت نسبة الماء نضيف ماء مغلي وليس ماء بارد. ثم نقوم بإحضار بولة صغير ونضع بها الصلصة وملعقة كبيرة من النشأ وكوب من الماء ونقوم بتقليبهم ويتم إضافتهم على الفول في الدماسة لكي تعطي للفول قوام ثقيل ولون مظبوط. ثم يترك على النار لمدة ثلاث ساعات مرة أخرى وعند تمام النضج يترك ليبرد تماماً ثم نقوم بتفريزه للحصول يوميا في رمضان على طبق فول لذيذ ومضمون ونظيف وبالهناء والشفاء. طريقة آخرى لتدميس الفول بسهولة وبدون قدرة تدميس. مكونات تدميس الفول: نصف كيلو من الفول.

ربع كيلو عدس أصفر.

ربع كيلو عدس بجبة.

1 ثمرة جزر.

حبة بصلة.

حبة طماطم.

2 فص ثوم.

ثمرة فلفل رومي. طريقة التحضير: نقوم بنقع الفول 3 ساعات, ثم في قدر على النار نقوم بوضع الفول والعدس الأصفر وبجبة نقطع الخضار (البصل والجزر والطماطم والفلفل الرومي والثوم) ونضيف له الماء. ونتركها على النار حتى تغلي ثم نهدئ النار ونتركه حتى ينضج الفول وباقي المكونات. وعند أكتمال النضج نقوم نخفقه بالهند بليندر أو الخلاط الكهربائي ونجزنه فب الفريزر. مكونات تتبيلة الفول المدنس: فول مدمس جاهز.

2 ملعقة طحينة.

عصير ليمونة.

ملعقة فلفل أسمر.

ملعقة صغيرة ملح.

3 معالق زيت.

فص ثوم.

ثمرة فلفل رومي (أو حار حسب الرغبة).

ثمرة طماطم صغيرة متقطعة مكعبات. طريقة التحضير: نقوم بخفق الفول الجاهز في الخلاط الكهربائي مع فص الثوم والفلفل والطحينة حتي تتجانس كل المكونات. في وعاء على النار نقوم بوضع الفول وعليه الملح والفلفل والطماطم المتقطعة ونقلب حتى يسخن. نضع الفول في طبق التقديم ونضيف له عصير الليمون والزيت ويقدم وبالهناء والشفاء. مكونات عمل الفول بالبصل والطماطم: فول مدمس جاهز.

ثمرة بصل متقطعة صغير.

طماطم متقطعة صغير.

عصير ليمون.

فلفل رومي مقطعة صغير.

فلفل حار.

3 معالق زيت.

ربع ملعقة ملح.

ملعقة فلفل أسمر.

ملعقة كمون. طريقة التحضير: في طاسة نقوم بوضع الزيت وننزل بالبصل والفلفل المتقطع. ثم نقوم بخفق الفول في الخلاط، وننزل به على البصل والفلفل. ونضيف البهارات الملح والفلفل الأسمر والكمون والطماطم المتقطعة ونقلب. وعند التقديم نضع ملعقة طحينة سائلة وزيت زيتون، وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الفول المدمس فالبيت بمكونات بسيطة - ثقفني

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