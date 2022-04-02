نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير بسبوسة القشطة بطريقة سهلة ولذيذة في المقال التالي
بسبوسة بالقشطة من أنواع الحلويات اللذيذة، ومميزة بالنسبة لعدد من الأشخاص، البسبوسة اسهل أنواع الحلويات وأخفهم وألذ أنواع الحلويات في الطعم، ولها مذاق جيد، ومن المعلوم أن شهر رمضان الكريم بدأ، وهو شهر الخير والحلويات، وهو أكثر شهر يتم عمل فيه جميع أنواع الحلويات، كنوع من الحلويات بعد الإفطار، وبه حلويات كثيراً مثل البسبوسة والكيكة، والكنافة، و قمر الدين والمهلبية، وبسبوسة بالقشطة هي أكثر أنواع الحلويات طرية وخفيفة، وخصوصًا لكبار السن فيتم تناول البسبوسة بسهولة ولا تحتاج إلى التقطيع والهضم الكبير مثل باقي الحلويات، تقوم للسيدات بتحضير الحلويات في رمضان حتى يتم مكافأة أطفالهم الصغار بعد صيام يوم كامل، لذلك يقوموا بتحضير أنواع الحلويات التي يحبونها والتي منهم بسبوسة القشطة، ومع بداية شهر رمضان الكريم تبحث السيدات عن طريقة تحضير بسبوسة القشطة اللذيذة بسهولة.
مكونات تحضير بسبوسة القشطة
- أربعة أكواب من دقيق السميد.
- كوب كبير من السكر الأبيض.
- أربعة ملاعق طعام كبيرة من العسل الأبيض الطبيعي.
- كوبان من الزبادي أو اللبن الرايب.
- ملعقة طعام كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب من السمنة.
- قشطة الكمية على حسب الرغبة.
- مكسرات للتزين ( فول سوداني، لوز، فسدق)
طريقة تحضير بسبوسة القشطة
- نقوم بتسيح السمنة، لتكون سائلة، ثم نقوم بإضافتها على دقيق السميد وتقليب وفرك الدقيق بالسمنة جيدًا.
- نضيف الزبادي و نبدأ بالعجن والتقليب، ثم نضيف السكر ونقلب المكونات، ثم نضيف العسل النحل، والبيكنج بودر ونقوم بتقليب المكونات معا وبالضغط بالايد جيدًا، حتى تتجانس جميع المكونات معًا.
- نحضر صينية ممسوحة بالسمنة، أو بها ورقة زبدة، ونقوم بفرد العجينة فيها و تساوي العجينة، ونقوم بتسخين الفرن جيدًا بدرجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن حتى تحمر وتستوي جيدًا.
- تأخذ البسبوسة ثلاثون دقيقة حتى تحمر وتنضج، وبعد تمام المدة والتأكد أن البسبوسة تم تسويتها من جميع الجوانب.
- بعد التأكد نقوم بإخراج البسبوسة من الفرن، ونقوم بتجهيز الشربات المضبوط لتحلية البسبوسة.
- ونقوم بتغريق البسبوسة بالشربات، ثم تزينها بالقشطة الجاهزة، ونقوم بوضع المكسرات ونقوم بتقطيع البسبوسة وتقدم.
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