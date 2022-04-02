طريقة تحضير بسبوسة القشطة بطريقة سهلة ولذيذة

بسبوسة بالقشطة من أنواع الحلويات اللذيذة، ومميزة بالنسبة لعدد من الأشخاص، البسبوسة اسهل أنواع الحلويات وأخفهم وألذ أنواع الحلويات في الطعم، ولها مذاق جيد، ومن المعلوم أن شهر رمضان الكريم بدأ، وهو شهر الخير والحلويات، وهو أكثر شهر يتم عمل فيه جميع أنواع الحلويات، كنوع من الحلويات بعد الإفطار، وبه حلويات كثيراً مثل البسبوسة والكيكة، والكنافة، و قمر الدين والمهلبية، وبسبوسة بالقشطة هي أكثر أنواع الحلويات طرية وخفيفة، وخصوصًا لكبار السن فيتم تناول البسبوسة بسهولة ولا تحتاج إلى التقطيع والهضم الكبير مثل باقي الحلويات، تقوم للسيدات بتحضير الحلويات في رمضان حتى يتم مكافأة أطفالهم الصغار بعد صيام يوم كامل، لذلك يقوموا بتحضير أنواع الحلويات التي يحبونها والتي منهم بسبوسة القشطة، ومع بداية شهر رمضان الكريم تبحث السيدات عن طريقة تحضير بسبوسة القشطة اللذيذة بسهولة.

مكونات تحضير بسبوسة القشطة

أربعة أكواب من دقيق السميد.

كوب كبير من السكر الأبيض.

أربعة ملاعق طعام كبيرة من العسل الأبيض الطبيعي.

كوبان من الزبادي أو اللبن الرايب.

ملعقة طعام كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من السمنة.

قشطة الكمية على حسب الرغبة.

مكسرات للتزين ( فول سوداني، لوز، فسدق)

طريقة تحضير بسبوسة القشطة