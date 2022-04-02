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أصابع الكنافة تعتبر من الحلويات اللذيذة والخفيفة والسريعة التي يستمتع بها الكثيرون، و الحلويات السريعة التي لا تستغرق وقتاً طويلاً في التحضير وطريقة تحضيرها يختلف من مكان إلى آخر، ومن السهل صنعها وهي واحدة من تلك الحلويات التي يمكن طهيها في الفرن أو تقديمها بامكسرات والقشطة وغيرها، إنها أيضًا واحدة من أشهر الحلويات في العالم هناك العديد من الإضافات مع المكسرات والقشدةةويبحثون دائمًا عن طرق بسيطة للقيام بذلك وهو مشهور خلال شهر رمضان ويقبله الكثير من الناس، وإليكم أحلي طريقة عمل أصابع الكنافة بالقشطة والمكسرات بطعم جديد ولذيذ
أحلي طريقة عمل أصابع الكنافة بالقشطة بطعم لذيذ وجديد وبمكونات بسيطة
المقادير
- نصف كيلو من الكنافة الشعيرات
- كوب واحد من السمنة
- كوب واحد من السكر البودره
- قشطة بلدي
- الشربات
- 2 كوب من السكر
- كوب من الماء
- عصير ليمونة
- ملعقة فانيليا
- مكسرات للتزين
طريقة تحضير أصابع الكنافة بالقشطة
- أولاً نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية
- ثم نحضر وعاء على النار ونضع السكر والماء على النار حتي يذوب ويغلي ويرفع بعد ذلك من النار
- نحضر الكنافة بالقشطة وتفرد الكنافة على شكل طولي بالقطعة بالجهات الأخري
- نضع حشوة الكنافة في المنتصف من القشطة ونلف الكنافة من الجهات على شكل أصابع
- بعد ذلك نضعها في صينية مدهونة سمنة وتكرر العملية حتي الانتهاء من جميع الكمية
- ثم نضع فوقها السمنة المذابة وتدخل الصينية الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة ربع ساعة حتي تتحول إلى اللون الذهبي
- تخرج من الفرن ونسقي فوقها الشربات البارد وتزين بالمكسرات وتقدم وبالهنا والصحة.
طريقة عمل الكنافة بالمكسرات
المقادير
- نصف كيلو من الكنافة
- كوب من السمنة الذائبة
- مكسرات حسب الرغبة
- نصف كوب من السكر
- شربات
طريقة تحضير أصابع الكنافة بالمكسرات
- نحضر الشربات البارد أولاً ونسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية
- نقوم بفرد الكنافة ونقوم بالحشوها من المكسرات سواء الفول السوداني أو البندق المجروس مع إضافة جوز الهند والزبيب والسكر ونقلب المكونات مع بعضها
- نضيف الحشوة المكسرات في منتصف الكنافة هلى شكل طول وعرض 3 سم وتلف وتوضع في صينية مدهونة بالسمنة
- ونكرر هذه العملية حتي الانتهاء من جميع الكمية وندهن الكنافة على الوجه من السمنة
- تدخل الفرن حتي تنضج تماما وتصبح لونها ذهبي وتسقي بالشربات وتقدم وبالصحة والراحة
تعتبر الكنافة من أشهر أنواع الحلويات خاصة في شهر رمضان المبارك، حيث أنها من الحلويات القليلة التي يمكن تحضيرها وتقديمها بطرق متنوعة منها على شكل أكواب وتحتوي المكونات الأخرى التي توافق عليها لها نكهة لذيذة ومغرية، وستقدمها لك بعض النساء عن طريق طهيها في طبق مع أي مقبلات من اختيارك، مثل المانجو أو الكريمة أو الكريمة النابلسي هو أحد أشكال الكريمة العديدة المتاحة ويتم صنعه عن طريق خلط الكريمة العادية مع أنواع مختلفة من المكسرات.
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