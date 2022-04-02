نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأولى في مصر.. طريقة عمل البسبوسة زي الجاهزة على أصولها وتحدي لن يصدق الجميع أنها بيتي 100% في المقال التالي

طريقة عمل البسبوسة، البسبوسة نوع من أنواع الحلويات التي يحبها كل شخص، ويوجد أشخاص تحب أن تأكلها جاهزة من المحلات لأن طعم يكون أجمل ولأنها مكلفة عندما تعملها ربة المنزل في المنزل، وممكن عملها بأكثر من طريقة والحشوة تكون شوكولاتة أو مكسرات أو بالقشطة يكون طعمها أكثر من رائع. طريقة عمل البسبوسة المكونات كوبان من دقيق البسبوسة.

كوبان من الزبادي.

كوب واحد من السكر.

أربعة معالق من جوز الهند.

خمسة معالق من الزبدة.

رشة من الملح.

معلقة من بكينج بودر. طريقة عمل النمورة في بولة وضع الدقيق، وبعدها وضع جوز الهند وبكينج بودر.

وبعدها وضع السكر والملح.

بعدها وضع الزبدة والزبادي أو الحليب على حسب الرغبة.

يوجد أشخاص تحب أن تقوم بطريقة البسبوسة بالحليب.

وأشخاص تحب أن تقوم بها بطريقة الزبادي.

وعجن البسبوسة جيداً.

وبعدها وضعها في صينية، وتقطيعها بالسكينة بالشكل الذي تحبه ربة المنزل.

ووضع اللوز أو الفستق المطحون، على كل قطعة.

وبعدها تدخل ربة المنزل الصينية في الفرن. البسبوسة بالقشطة المكونات كوب ونصف من دقيق البسبوسة.

وكوب ونصف من الحليب البودرة.

كوب من السكر الناعم.

علبتين من القشطة.

ثلاثة معالق من الزبدة.

أي نوع من أنواع المكسرات للتزيين.

معلقة من بكينج بودر. طريقة التحضير في بولة إضافة الزبدة وبعدها دقيق البسبوسة.

وبعدها الحليب البودرة والسكر الناعم وبكينج بودر.

وبعدها إضافة القشطة وتقليبهم مع بعضهم تماماً.

ثم بعدها دهن الصينية بالزبدة، ووضع البسبوسة في الصينية.

وبعدها وضع علبة قشطة في طبق وتقليبها حتى تكون مثل الكريمة.

ووضع القشطة فوق البسبوسة على كل قطعة من البسبوسة.

وتدخل الفرن وبعدها تزيين البسبوسة بالمكسرات. تحدثنا في هذا الموضوع عن طريقة عمل البسبوسة، وتحدثنا عن طريقة أخرى ومختلفة تماماً للبسبوسة وهي طريقة عمل الهريسة بالقشطة، والتي يكون طعمها رائع جداً ويحبها كثير من الأشخاص، البسبوسة من أكثر الحلويات التي يحبها كل شخص وبعد تزيينها بالمكسرات وممكن تزيينها بالشوكولاتة، وتقديمها لأي ضيف أو عملها في عزومه من عزمات رمضان بشكل رائع مع كوب من القهوة. عمر شويل - جدة الأولى في مصر.. طريقة عمل البسبوسة زي الجاهزة على أصولها وتحدي لن يصدق الجميع أنها بيتي 100% - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأولى في مصر.. طريقة عمل البسبوسة زي الجاهزة على أصولها وتحدي لن يصدق الجميع أنها بيتي 100% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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