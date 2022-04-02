طريقة تتبيل الدجاج المشوي بالثوم والليمون تجهيزات مائدة رمضان

تحضر تتبيله الدجاج المشوي بالثوم والليمون الممزوج مع زيت الزيتون والثوم والملح والفلفل لكي تحصلي على تتبيله بطعم ومذاق رائع تعد تتبيله الدجاج المشوي بالثوم والليمون من التبديلات التي لها نكهة حمضية بالإضافة إلى ذلك يحارب الثوم ارتفاع ضغط الدم كما ويقي الجسم من الجلطات و يقوي عضلة القلب والأوعية الدموية ويقلل مستوى الكولسترول الضار في الجسم و أيضا يقلل من الإصابة بالإنفلونزا ونزلات البرد ويقلل من نوبات التشنج ويفتح الشهية ويزيل نفخة البطن ويمنع عسر الهضم ويمنح البشرة نضاره وتألق كما يمنع الإصابة بالسرطان لأنه يحتوي على مضاد للأكسدة. هذه الوصفة سهلة ممكن أعدادها في المنزل دون أن تستغرق وقت طويل في تحضيرها.

مكونات تتبيله الدجاج المشوي بالثوم والليمون

طريقة تتبيله الدجاج المشوي بالثوم والليمون من الأكلات الشهية التي يفضلها كل أفراد الأسرة من الصغار والكبار لأنها تتميز بطعم ومذاق خاص لذلك نهتم سيدتي بتحضير هذه الوصفة لكي تقوم بعملها لأفراد أسرتك في المنزل.

نحضر دجاجة.

عود قرفه.

نصف كوب لبن.

ربع كوب زيت زيتون.

نصف كوب عصير ليمون.

مقدار نصف ملعقة صغيرة بهار اسود.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة أوريغانو.

عدد 3 فص ثوم.

ملعقة كبيرة سماق.

حبة بصل.

طريقة شوي الدجاج بالثوم والليمون

سوف نستعرض من خلال السطور الأتية كيفية تتبيل الدجاج بالليمون والثوم تابعي معنا طريقة الوصفة.

تنظف الدجاجة بدون تقطيع وتغسل جيدا بالخل والليمون ثم تشطف. ثم تسلق الدجاجة لمدة 10 دقائق أو اكثر. اعملي ثقوب في الدجاجة عن طريق السكين ثم اتركيها قليلا. احضري وعاء وافرغي فيه عصير الليمون وباقي المكونات ما عدا الملح والثوم. ثم اغمسي الدجاجة فيه لمدة خمس دقائق وبعد ضعي الملح ثم نفرك بالثوم المطحون وافريكى البطن جيدا بالسماق. وبعد نضع الدجاجة بالفرن أو في شواية الفحم حتى يكتمل النضج.

تتبيله الدجاج بالليمون والزنجبيل

المكونات:

2 حبة ليمون بشرة ناعمة للغاية.

زنجبيل طازج ومبشور.

2 حبة عصير ليمون.

2 فص ثوم مهروس.

ملعقة كبيرة عسل خفيف.

طريقة عمل التتبيله الدجاج بالليمون والزنجبيل