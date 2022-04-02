نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر بياض الكوريات ماسك النشا والليمون السحري لتفتيح البشرة وإزالة التجاعيد في دقائق في المقال التالي
ماسك النشا والليمون من الماسكات الطبيعية المفيدة لصحة البشرة، حيث يعمل على إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة والخطوط الرفيعة نهائيًا من البشرة، ويمنع ظهورها مرة أخرى، وهو يتميز بقدرته الفعالة على إخراج الدهون والزيوت الزائدة المتراكمة داخل المسام الواسعة، التي تظهر على شكل حبوب غليظة تشوه مظهر الوجه، كما يعمل على تفتيح المناطق الداكنة بالجسم ويجعلها تبدو ناعمة وجميلة طول اليوم، كما يعمل على تغذية البشرة وحمايتها من عوامل الطبيعية الضارة، وهذا الماسك يخلو من أي مواد كيميائية ولا يؤثر على البشرة عند كثرة استخدامه، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك النشا والليمون السحري لإزالة التجاعيد وتبييض البشرة في دقائق بخطوات سهلة بالمنزل.
مكونات ماسك النشا والليمون السحري
يتكون الماسك من ثلاث مكونات طبيعية بسيطة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة كبيرة من عصير الليمون.
- مقدار ملعقة كبيرة من ماء الورد.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك النشا والليمون السحري في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وهى كما يأتي:-
- نحضر وعاء صغير ونضع به جميع المكونات السابقة، ثم نقلبهم مع بعض جيدًا.
- نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر، ثم نجففه جيدًا من الماء.
- نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي، ثم ندلك برفق حتى يتشرب الوجه الماسك بالكامل.
- نترك الماسك على الوجه مدة نصف ساعة كاملة، ثم نقوم بغسله بالماء البارد.
- نكرر وضع الماسك على الوجه مرة واحدة يوميًا قبل النوم حتى نحصل على بيضاء مثل الثلج وخالية تمامًا من التجاعيد.
طريقة عمل ماسك النشا والحليب لتبييض البشرة
سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير ماسك النشا والحليب في المنزل بكل سهولة وهى كما يلي:-
- نحضر فنجان صغير من الحليب السائل، ثم نضيف إليه ملعقتين صغيرتين من النشا ونقلب باستمرار حتى تمتزج جميع المكونات مع بعضها جيدًا.
- نقوم بتوزيع الماسك على الوجه بالتساوي، ثم نتركه على الوجه مدة عشرين دقيقة حتى يجف تمامًا.
- نقوم بغسل الوجه بالماء البارد جيدًا، وسوف تلاحظين أن البشرة أصبحت بيضاء ونضرة وخالية من أي تجاعيد.
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