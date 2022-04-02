سر من أسرار الحلواني.. طريقة عمل البسبوسة المكرملة والمرملة بمكونات اقتصادية بطعم احلي من الجاهز

البسبوسة من أصناف الحلى الشرقي المتميز سهلة الإعداد في البيت بمكونات سهبة، وخطوات إعداد بسيطة توفر عليك شرائها من المحلات، ومن الممكن أن تستعمل كل المكونات الآتية للحصول على البسبوسة الطرية بقوامها المثالي مثل التي نحضرها من المحلات، ومن خلال ما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية للبسبوسة كما نوضح طريقة عملها في المنزل.

مكونات إعداد البسبوسة في البيت

البسبوسة إحدى وصفات الحلى الشرقي والتي تعد من الحلوى الشرقية والتي يعلو الطلب عليها والسهلة ومن الممكن أن تقوم ربة لمنزل بتحضيرها بواسطة الاتباع لخطوات سريعة وبسيطة وتلك المكونات من الضروري أن يتم المزج الجيد لها بطريقة معينة ولا يتم العجن المستمر بطريقة تزيد عن الحد للمكونات باليدين كأي عجين عادي حيث أن كثرة خلط كل المكونات يعمل على تحرير سريع لمادة الجلوتين المتواجدة في أنواع الدقيق وتتواجد بتركيبة الدقيق للبسبوسة ومن ثم ستكون بعد مرحلة التسوية في الفرن شديدة التيبس والجفاف ولحل هذه المشكلة يكون المزج التدريجي ما بين مختلف المكونات للحصول على خليط البسبوسة الناعم وسهل الإعداد، من الممكن أن يتم عمل البسبوسة في البيت من خلال الاتباع لخطوات بسيطة مع توفر المكونات الآتية للحصول على أفضل قوام لحلوى البسبوسة.

كوبان دقيق سمولينا.

كوب حليب فاتر.

نصف كوب من السمن البلدي.

ملعقتان من الزبادي.

ملعقة من الفانيليا.

ربع كوب عسل نحل.

شربات ساخن.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.قالب ملائم.

غطاء لتغطية البسبوسة بعد التسوية.

طريقة تحضير وصفة البسبوسة في البيت

من أهم الخطوات الأساسية لعمل البسبوسة ما يلي في النقاط القادمة:

الخطوة الأولى تكون باستعمال وعاء ملائم.

بعد الحصول على المكونات نقوم بوضع دقيق السمولينا أو دقيق البسبوسة مع السمن والتقليب المستمر. والفرك لحبيبات الدقيق مع السمن لتغليفها.

إضافة كل المكونات بالكامل ولكن بشكل تدريجي والتقليب بشكل خفيف لكل المكونات مع بعضها حتى تماما الامتزاج والتداخل لكل المقدار.

من الممكن تسوية حلوى البسبوسة بعد التأكد من تجانس مكوناتها على حرارة حوالي مائة وثمانين درجة، مع تحلية البسبوسة بعد التسوية باستعمال عدد كوبين من الشربات الساخن، كما أن تغطية البسبوسة يحافظ عليها لينة وطرية.

البسبوسة من الحلويات التي يتم عملها بشكل مستمر وبالأخص في شهر رمضان المبارك لذا تبحث الكثير من السيدات عن طريقة سهلة لعمل البسبوسة في البيت بدلا من شراؤها من المحلات لذا قدمنا لكم من خلال الفقرات السابقة من المقال أسهل طريقة لعمل البسبوسة الطرية والمتماسكة بطعم احلي من الجاهز مش هتشتري من برة