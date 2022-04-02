ودعي الاحراج.. وصفة سريعة لعلاج الشيب المبكر واستمتعي بشعر كسواد الليل

وصفة سريعة لعلاج الشيب حيث توجد العديد من السيدات التي تعاني من تغير لون شعرهم إلى اللون الأبيض وذلك مع تقدم العمر، وذلك بسبب نقص مادة الميلانين المسئولة عن تصبغ الشعر باللون الأسود، وسوف نتعرف في مقالنا اليوم على مجموعة من الوصفات الطبيعية والفعالة لعودة الشعر إلى لونه الطبيعي.

وصفة سريعة لعلاج الشيب

هناك العديد من الخلطات الطبيعية التي تعيد تخلصك من الشيب المبكر من أهمها خلطة الحنة مع بودرة الأملا حيث تستطيع الحنة على تنعيم الشعر ومنحه المواد المغذية لبصيلاته وأيضا تعيد لون الشعر الأسود من جديد فقط تنبع الطريقة التالية:

علاج الشيب بالحناء

1 كوب من عجينة الحنة

3 ملاعق من بودرة الأملا

ملعقة من القهوة

فرشاة وقفازات

طريقة التحضير:

أولا يتم مزج كل المقادير سويا حتى نحصل على مزيج متجانس.

بعد ذلك يتم توزيع العجينة على الشعر توزيع متساوي باستخدام الفرشاة ويترك على الشعر لمدة ساعة كاملة.

ثم يتم تنظيف الشعر بشامبو مرطب.

بعد ذلك يتم تكرار هذه الوصفة مرة شهريا حتى يتم الحصول على شعر أسود جميل.

طرق التخلص من الشعر الأبيض بواسطة إكليل الجبل

حيث يعد إكليل الجبل من أهم المواد الطبيعية التي تعمل على القضاء على الشعر الأبيض في مدة بسيطة.

بعد ذلك يتم إعدادها من خلال غلي كوب من أوراق الريحان مع ملعقة من إكليل الجبل وكوبين من الماء.

ثم يتم تركها على النار لمدة 15 دقيقة.

بعد ذلك يتم وضع هذا المزيج في بخاخ معقم ورشه على الشعر بعد تنظيفه جيدا ثم يتم غسله جيدا.

وصفة الشمندر لصبغ الشيب

حيث تعد الشمندر أو البنجر من أهم الثمار الطبيعية التي تساعد على التخلص من الشعر الأبيض في وقت بسيط.

وذلك يتم من خلال وضع كمية مناسبة من الشمندر في ماء بعد أن يزال القشور منها ويترك لمدة 24 ساعة.

بعد ذلك يتم وضعها على الشعر ويغطى الشعر جيدا ويترك لمدة ساعة كاملة.

ثم يغسل الشعر بالماء البارد ويتم تكرار هذه الوصفة مرة أسبوعيا حتى يتم الحصول على شعر أسود لامع.

وصفة سريعة لعلاج الشيب حتى تسعى كل سيدة للحفاظ على جمالها مهما طال عمرها لذلك تهتم بالمحافظة على لون شعرها الأسود اللامع ويوجد العديد من الطرق السريعة والفعالة لفعل ذلك بمواد طبيعية وذلك ما عرضناه في مقالنا اليوم.