لبشرة صافية كالأطفال.. ماسك الارز المطحون للوجه الصافي النقي حتى لوكان عمرك فوق الأربعين

ماسك الارز المطحون للوجه حيث يعد الأرز من أفضل المواد الطبيعية المفيدة التي تدخل في العديد من أصناف الطعام، ويوجد العديد من الأنواع والأشكال المختلفة له ويتميز بالعديد من العناصر الطبيعية المفيدة للبشرة فهو يساعد على تبييض البشرة بشكل فعال، ولمعرفة طريقة إعداده داخل المنزل يرجي متابعة مقالنا اليوم.

ماسك الارز المطحون للوجه

حيث يتم استخدام الأرز للوجه لابد من طحنه جيدا ثم مزجه مع القرفة بحيث تكون الكمية متوازنة لتاخذ فنجان من الأرز المطحون مع ملعقتين من القرفة ثم يضاف ملعقتين من الجنسين حتى يتم الحصول على بشرة ناعمة وصافية ويمزج جيدا ثم توضع على الوجه وتترك لمدة ربع ساعة ثم يغسل الوجه وتكرر هذه الوصفة كثيرا خلال الشهر للحصول على النتيجة المطلوبة.

ماسك الأرز المطحون والشوفان

حيث أن الشوفان يحتوي على مجموعة من العناصر الطبيعية التي تعالج البشرة من الجفاف ويساعده على تحقيق النعومة والجمال للبشرة:

يتم استخدامه من خلال إضافة ملعقة من الأرز وملعقة من الحليب وملعقة شوفان ويتم المزج جيدا.

بعد ذلك يوضع الخليط على الوجه ويترك حتى يجف تماما.

ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر وتكرر هو الوصفة كثيرا حتى يتم الحصول على النتيجة المطلوبة.

ماسك الارز للبشرة الدهنية

أن البشرة الدهنية لها طبيعة خاصة لذلك لابد من اختيار المواد الطبيعية التي تناسبها فيمكن أن يضاف إليها الكركم لأنه فعال جدا في مواجهة الفطريات والالتهابات التي تظهر على البشرة الدهنية.

بالإضافة إلى ذلك أنها تحتوي على فيتامين ج، ه‍ وبها مواد هامة لترطيب البشرة منها الكالسيوم والحديد.

علاوة على ذلك كل هذه المكونات تعمل على مواجهة مشكلة حب الشباب والقضاء على الفطريات والالتهابات الموجودة في البشرة.

بينما يتم استخدامه من خلال وضع ملعقة أرز وملعقة كركم مع ملعقة عصير ليمون ويتم وضعه على الوجه لمدة 18 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

وفى الختام ماسك الارز المطحون للوجه حيث تبحث كل سيدة عن جمال ببشرتها. وينصح باستخدام العناصر الطبيعية في الاهتمام بالبشرة حتى لا تسبب مشاكل جلدية في الوجه. لأن مستحضرات التجميل تحتوي على كمية كبيرة من المواد الكيماوية. التي تحدث مشاكل كثيرة أكثر من الفائدة التي تعود على البشرة.