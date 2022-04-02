كريم بانثينول السحري لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير في ساعتين فقط

يوجد العديد من الكريمات التى تبحث عنها الفتيات والسيدات لتنعيم الشعر، ولكن كريم بانثينول يبقى هو الأفضل والأضمن الذى يعالج مشاكل الشعر، وهذه المشاكل تضايق السيدات مثل تشابك الشعر وتجعيده وهيشانه وجفافه وسقوطه، وتميل معظم الفتيات والسيدات إلى كريم بانثينول الذى يعالج مشاكل الشعر لما له فوائد عظيمة وهذا الكريم أصبح متوفر فى كل الأسواق، وبأقل تكلفة على عكس المنتجات الحديثة التى يستخدمونها السيدات التى بها مواد كيميائية التى تؤذى الشعر وتلحق به الضرر وتؤدى الى جفافه وتساقطه وهيشانه وغير هذا تكلفتها باهظة الثمن.

مكونات خلطة كريم بانثينول لتنعيم الشعر

ومن المحتمل قد تصيب السيدات بأمراض جلدية مثل الإلتهابات والحكة وقد تؤذى فروة الرأس وتؤدى إلى تساقط الشعر وتجعل فيه فراغات فى فروة الرأس، وتتعدد فوائد كريم بانثينول للشعر الخشن حيث يعمل على تنعيم ولمعان الشعر، ويساعد على تقوية وحَماية الجذور ويمنع تساقط الشعر ويحمى ويعالج الشعر من التلف والجفاف ويحافظ على لمعانه ويمنع تجعيده وتقصفه لأ نه يحتوى على فيتامين ومواد تحمي الشعر وكل هذا سوف تجدَونه فى كريم بانثينول.

ملعقتان كبيرتان من كريم البانثينول.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.

ملعقة كبيرة من زيت اللوز.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من زيت الخروع.

طريقة عمل خلطة كريم بانثينول لتنعيم الشعر