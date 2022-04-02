نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم بانثينول السحري لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد وتحويله لخيوط حرير في ساعتين فقط في المقال التالي
يوجد العديد من الكريمات التى تبحث عنها الفتيات والسيدات لتنعيم الشعر، ولكن كريم بانثينول يبقى هو الأفضل والأضمن الذى يعالج مشاكل الشعر، وهذه المشاكل تضايق السيدات مثل تشابك الشعر وتجعيده وهيشانه وجفافه وسقوطه، وتميل معظم الفتيات والسيدات إلى كريم بانثينول الذى يعالج مشاكل الشعر لما له فوائد عظيمة وهذا الكريم أصبح متوفر فى كل الأسواق، وبأقل تكلفة على عكس المنتجات الحديثة التى يستخدمونها السيدات التى بها مواد كيميائية التى تؤذى الشعر وتلحق به الضرر وتؤدى الى جفافه وتساقطه وهيشانه وغير هذا تكلفتها باهظة الثمن.
مكونات خلطة كريم بانثينول لتنعيم الشعر
ومن المحتمل قد تصيب السيدات بأمراض جلدية مثل الإلتهابات والحكة وقد تؤذى فروة الرأس وتؤدى إلى تساقط الشعر وتجعل فيه فراغات فى فروة الرأس، وتتعدد فوائد كريم بانثينول للشعر الخشن حيث يعمل على تنعيم ولمعان الشعر، ويساعد على تقوية وحَماية الجذور ويمنع تساقط الشعر ويحمى ويعالج الشعر من التلف والجفاف ويحافظ على لمعانه ويمنع تجعيده وتقصفه لأ نه يحتوى على فيتامين ومواد تحمي الشعر وكل هذا سوف تجدَونه فى كريم بانثينول.
- ملعقتان كبيرتان من كريم البانثينول.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من العسل الأبيض.
- ملعقة كبيرة من زيت اللوز.
- ملعقة صغيرة من الكركم.
- ملعقة صغيرة من زيت الخروع.
طريقة عمل خلطة كريم بانثينول لتنعيم الشعر
- نقوم بتحضير وعاء زجاجى صغير و نضع فيه ملعقتان من كريم البانثينول ثم نضع عليه ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الذى له دور فى لمعان الشعر وعدم سقوطه و يحافظ عليه من التلف ونقوم بمزجها جيدا.
- ثم نقوم بوضع ملعقة كبيرة من العسل الأبيض ونخلطهم ثم نضع عليه ملعقة كبيرة من زيت اللوز الذى له تأثير رهيب على الشعر لإحتوائه على البروتين والدهون فيزيد من طول الشعر وتنعيمه وهذا الزيت كان يستخدمه أجدادنا المصريون القدماء ونضيف إلى الخليط ملعقة صغيرة من الكركم ونضيف إلى الخليط كمية من اللبن الدافئ وقليل من زيت الخروع لما له فوائد من سد فراغات الشعر ويرطب الشعر ولا يساعد على شيب الشعر ونقوم بمزج الخليط جيدا ونتركه حتى يبرد ليصبح جاهز للإستخدام.
- نضع الخليط في أنبوبة نظيفة و مغلقة ثم نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر وننشفه قليلا ثم ناخذ كمية من خليط البانثينول ونقوم بوضعه على الشعر بحركة دائرية ونتركه لمده ساعتين مع وضع كيس أو قبعة على الرأس.
- وبعد ذلك نقوم بغسل الشعر وفروة الرأس جيدا بالماء الدافئ والبلسم ثم يمشط الشعر بهدوء وهذه أفضل وأنجح طريق لتنعيم الشعرالتالف.
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