جبناها من الهند.. طريقة عمل عجينة السمبوسة الاصلية الهندية بكل الاسرار وبحشوات مختلفة

طريقة عمل عجينة السمبوسة حيث تعتبر من أهم أنواع الوجبات الجانبية او المقبلات التي تقدم في العزومات والاجتماعات العائلية خصوصا في شهر رمضان، وهي تتسم بطعمها الرائع واللذيذ، وطريقة اعدادها السهلة والسريعة، التي سوف نتعرف عليها مع المقادير في مقالنا اليوم.

طريقة عمل عجينة السمبوسة

تعتبر الطريقة الخاصة طريقة عمل السمبوسة الاصلية الهندية من الطرق الأكثر بحثاً، لذلك نعرض لكم اليوم السمبوسة الاصلية بالمقادير بسهولة مثل أشهر المطاعم وبنفس الاحتراف فقط اتبعي التالي:

عجينة السمبوسة الاصلية

المقادير:

مقدار كوبين او نصف كيلو من دقيق أبيض خاص بمخبوزات.

كوب من الماء.

ملح.

ملعقة كبيرة زيت أو الزبدة.

اعداد عجينة سمبوسة للقلي

أولا يتم وضع الماء في أناء واسع والزيت أو الزبدة ويرفع على النار حتى يصل إلى الغليان.

بعد ذلك يوضع عليه الدقيق بعد نخلة للتخلص من أي تكتلات.

ثم يتم التقليب جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة.

بعد ذلك نترك العجين حتى يهدأ من الحرارة.

ثم يتم الاستمرار في العجن حتى نحصل على عجينة ناعمة.

بعد ذلك تترك حتى ترتاح لمدة 15 دقيقة.

ثم يتم تشكيل العجينة بالشكل المرغوب فيه.

بعد ذلك يتم حشوها بالحشوة المفضلة ويتم قليها في الزيت الساخن حتى نحصل على اللون الذهبي الشهي.

حشوة السمبوسة بالجبنة

مقدار4 ملعقة جبن البارميزان مبشورة.

ومقدار4 ملعقة من الجبن الموتزاريلا مبشورة.

مقدار4 ملعقة كبيرة من الجبن القشقوان مبشورة.

ومقدار2 ملعقة كبيرة من الجبن المالح.

طريقة تحضير حشوة الجبنة

أولا يتم مزج كل المكونات سويا.

بعد ذلك يتم حشو السمبوسة بها.

ثم يتم غلقها جيدا ثم يتم قليها في الزيت الساخن حتى نحصل على اللون الذهبي.

حشوة السمبوسة بالخضار

المكونات:

ثمرة من البطاطس المقطعة جزيئات صغيرة

مقدار نصف كاس بازلاء.

ملعقة صغيرة من الزنجبيل البودر

وملعقة صغيرة من الفلفل الحار

بصلة صغيرة الحجم

فص من الثوم المفروم

2 ملعقة صغيرة من الكاري

وملعقة صغيرة من الكزبرة الخضراء

2 ملعقة كبيرة من الزيت

ملح وفلفل اسود.

ربع كوب من الماء

طريقة عمل حشوة السمبوسة بالخضار

أولا يتم وضع أناء على النار وبه كمية من الزيت.

بعد ذلك توضع البطاطس ويتم تقليبها لمدة دقيقتين.

ثم الخضروات المتبقية والتوابل ويترك الخضار حتى يطهى جيدا.

بعد ذلك يتم حشو السمبوسة بها ويتم قليها في الزيت الساخن حتى تصبح لونها ذهبي.

في الختام طريقة عمل عجينة السمبوسة حيث أن العديد يرغب في تناولها لكنها لم تتوفر بكثرة في الأسواق لذلك يلجون إلى إعدادها داخل المنزل وقد تم توضيح طريقة إعدادها بالعديد من الحشوات المختلفة.