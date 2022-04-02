خبز منفوخ في المقلاة بالماء بدون تخمير للفطور والسحور وأرخص من المخابز

خبز منفوخ في المقلاة ، من أنواع الخبز اللذيذ والشهي والذي يعشقه الصغار والكبار، ومحبب ومفضل لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، كما أنه خفيف على المعدة، ومذاقه لذيذ ومميز وشهي أيضا، ويقدم مع أكلات متنوعة ومميزة مثل المشاوي مثل صيادية سمك فيليه، وهو يتميز بقيمته الغذائية العالية، وبسهولة تحضيره أيضا، بالإضافة إلى أن مكوناته بسيطة، ومتوفرة في كل منزل أيضاً، وغير مكلفة، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، ولما له من فوائد جمة، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل خبز منفوخ في المقلاة بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات خبز منفوخ في المقلاة

يتكون خبز منفوخ في المقلاة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب من الماء المغلي (200 مل).

3 أكواب من الدقيق (300 جم).

رشة ملح.

ملعقة صغيرة من السكر.

زيت نباتي للقلي.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة الخبز المنفوخ المقلي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الماء المغلي والملح والسكر، ثم نقلب جيدا حتى تذوب المكونات.

ثم نضيف الدقيق بالتدريج ونقلب جيدا بالملعقة حتى يختفي الدقيق.

ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية لا تلتصق باليد.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها على سطح مرشوش بالدقيق ونعجنها لمدة 5 دقائق.

ثم نلم العجينة ونكورها ونقسمها إلى 8 كور صغيرة ومتساوية في الحجم.

ثم نضع الكرات على سطح مرشوش بالدقيق ونغطيهم بكيس بلاستيك حتى لا يجف العجين.

بعد ذلك نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق بقطر يتراوح ما بين 15 إلى 20 سم.

ثم نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزيت ونتركه يسخن.