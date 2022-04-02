نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمل حلوى البرازق بالمنزل وبدون تكلفة في رمضان 2022 في المقال التالي
عمل حلوى البرازق وأسراره الخفية ، وسبب تسميته وأصله يرجع الى بلاد الشام، ويعتبر من احلى واشهر الحلويات في الوطن العربي والتي يميزها عن باقي الحلويات بمذاقها اللذيذ المقرمش والذى لا يمكن الاستغناء عن هذا الطبق في شهر رمضان الكريم على مائدة الإفطار والسحور، وهو طبق يزيد الجسم من الطاقة والحيوية لما فيه من سعرات حرارية وصحة للبدن، واقدم لكم هذا الطبق خصوصا للأشخاص الذين لا يقبلون على البيض في أكلاتهم وهذا الطبق يفضله الكبار والأطفال، وسوف نتكلم في موضوعنا هذا عن مكونات وطريقة تحضير عمل حلوى البرازق بخطوات بسيطة، ونتعرف على أسراره الخفية، وعمله بدون بيض من خلال موقع ثقفني نمدكم بالمعلومة لكى يستفاد الجميع.
مكونات عمل حلوى البرازق
تعتبر مكونات عمل حلوى البرازق من المكونات المتوفرة بكثرة وفي امكانيات الجميع فهيا بنا نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:-
- ٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب وربع من السكر البودرة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب وربع من السمنة.
- حبة واحدة من البيض.
للتزيين
- ٢ كوب من السمسم المحمص.
- حبة من البيض.
- نصف كوب من الفستق الحلبي المجروش.
طريقة الإعداد والتحضير
طريقة إعداد الحلويات من أكثر الطرق الشائعة وذلك بسبب تعدد استخداماتها حيث يتم تقديمها في المناسبات أو لتناولها في البيت مع كثير من المشروبات والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كالتالي:-
- نحضر وعاء العجن ونضع به السمنة والسكر، ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي حتى يصبح الخليط كريمي.
- ثم نضيف عليهم البيضة والفانيليا ونستمر في الضرب حتى يمتزجوا.
- نقوم بنخل الدقيق بالمنخل السلك ونقلب به البيكنج بودر، ثم نضيفه بالتدريج إلى الخليط السابق.
- نقلب المكونات جميعاً من أعلى إلى أسفل حتى تتجانس المكونات ونعجن لكى نحصل على عجينة طرية متماسكة.
- نغطي العجينة ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة.
- بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونشكلها على شكل كرات صغيرة.
- نقوم بفصل بياض البيضة عن الصفار ونخفق البياض ثم نغمس به الكرات المشكلة من جانب واحد.
- ثم نغمسها في السمسم ونقوم بالضغط عليها برق حتى تصبح مثل القرص، ونكرر هذه الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.
- نرص الأقراص في صينية مع ترك مسافة بينهم، وندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة ونتركها لمدة تتراوح ما بين ٥ إلى ١٠ دقائق حتى تحمر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمل حلوى البرازق بالمنزل وبدون تكلفة في رمضان 2022 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.