عمل حلوى البرازق بالمنزل وبدون تكلفة في رمضان 2022

عمل حلوى البرازق وأسراره الخفية ، وسبب تسميته وأصله يرجع الى بلاد الشام، ويعتبر من احلى واشهر الحلويات في الوطن العربي والتي يميزها عن باقي الحلويات بمذاقها اللذيذ المقرمش والذى لا يمكن الاستغناء عن هذا الطبق في شهر رمضان الكريم على مائدة الإفطار والسحور، وهو طبق يزيد الجسم من الطاقة والحيوية لما فيه من سعرات حرارية وصحة للبدن، واقدم لكم هذا الطبق خصوصا للأشخاص الذين لا يقبلون على البيض في أكلاتهم وهذا الطبق يفضله الكبار والأطفال، وسوف نتكلم في موضوعنا هذا عن مكونات وطريقة تحضير عمل حلوى البرازق بخطوات بسيطة، ونتعرف على أسراره الخفية، وعمله بدون بيض من خلال موقع ثقفني نمدكم بالمعلومة لكى يستفاد الجميع.

مكونات عمل حلوى البرازق

تعتبر مكونات عمل حلوى البرازق من المكونات المتوفرة بكثرة وفي امكانيات الجميع فهيا بنا نتعرف عليها بالتفصيل وهي كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب وربع من السكر البودرة.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب وربع من السمنة.

حبة واحدة من البيض.

للتزيين

٢ كوب من السمسم المحمص.

حبة من البيض.

نصف كوب من الفستق الحلبي المجروش.

طريقة الإعداد والتحضير

طريقة إعداد الحلويات من أكثر الطرق الشائعة وذلك بسبب تعدد استخداماتها حيث يتم تقديمها في المناسبات أو لتناولها في البيت مع كثير من المشروبات والآن سوف نتعرف على هذه الطريقة وهي كالتالي:-