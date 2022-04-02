نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مقشر منزلي قوي لتقشير البشرة والجسم وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول مرة في المقال التالي

نجد أن الجلد الجاف هو من أكثر مشكلات التي تتعرض لها البشرة والتي تعد من أهم المشكلات التي تؤرق معظم النساء ، فنجد أن نتيجة لعوامل الطقس وتعرض البشرة لتلك العوامل وتتأثر بها تكون البشرة والجسم طبقات من الجلد الميت والتي قد يتسبب في مشكلات أخرى مثل ظهور البثور بها، فلابد من وجود مقشر للجسم والبشرة للقضاء علي هذه المشكلات. مقشر الخزامى وملح البحر لتقشير الجسم والبشرة المقادير إحضار سبعة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

عدد أربع قطرات من زيت الخزامى.

عدد أربعة ملاعق كبيرة من الملح البحر الخشن. طريقة التحضير نضع في بولة صغيرة سبعة ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو ونضيف عليه عدد اربعة قطرات من زيت الخوزامي ثم نضع عليهم أربعة ملاعق كبيرة من الملح البحري الخشن ونخلطهم مع بعض.

نضع جميع المكونات في حمام ماء مغلي

نأتي ليفة خشنة الملمس ونقوم بوضع الخلطة علي الجسم ونفركه جيدا حتى نتخلص من طبقة الجلد الميت بشكل نهائي. مقشر القهوة وزيت جوز الهند والسكر المقادير ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

مقدار مناسب من السكر الخشن.

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند. طريقة التحضير نأتي بإناء صغير ونضع عليه ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون ونضيف عليه مقدار مناسب من السكر الخشن ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من القهوة ونضع عليهم ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند و نمزجهم مع بعض جيدا.

نفرد الخلطة على الجسم كله ونأتي ليفة خشنة ونفرك الجسم كله بها ونتركها لمدة ربع ساعة على الجسم.

نغسل الجسم بالماء الفاتر بأكمله حتى تتخلص نهائيا من وجود الخلطة. مقشر عصير البرتقال وعصير الليمون المقادير مقدار مناسب من عصير الليمون.

مقدار مناسب من عصير البرتقال.

كمية قليلة من الجيلاتين الذي يكون خالي من النكهة. طريقة التحضير نضع المكونات مع بعض في إناء صغير ويسخن في الميكروويف.

نضيف علي المكونات الجيلاتين ونقوم با اذابتهم مع بعض ونترك الخلطة لمدة عشرة دقائق حتى يتم تبريدها.

نفرد الخلطة علي البشرة والجسم لمدة خمس دقائق ثم نغسلها بالماء الدافئ ونستخدم كريم مرطب للبشرة. عمر شويل - جدة مقشر منزلي قوي لتقشير البشرة والجسم وإزالة الجلد الميت والبقع الغامقة من أول مرة - ثقفني

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