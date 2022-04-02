نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ازالة الشعر بالنشا وتخلصي من شعر فوق الشفايف والوجه بدون ألم وفتحي بشرتك 4 درجات وداعاً للطرق القديمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ازالة الشعر بالنشا من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة في التخلص من الشعر الزائد، حيث يتم استخدامها مع بعض المكونات الطبيعية الأخرى التي تساعدها على ذلك، بالإضافة إلى الفوائد الكثير التي تتواجد في النشا والتي تعود على البشرة عند استخدام هذه الوصفة، وهي من أكثر الوصفات التي تعمل على ازالة الشعر بدون ألم.

ازالة الشعر بالنشا

تدخل النشا في أكثر من وصفة لإزالة الشعر، وفي جميع الوصفات تستطيع التخلص من الشعر الزائد بكل سهولة وبدون ألم.

وصفة النشا وبياض البيض

يساعد بياض البيض النشا على إزالة الشعر بدون أن يترك أي آثار جانبية للجلد، بل على العكس فإن هذه المواد الطبيعية لها فوائد كثيرة للبشرة ويتم استخدام الوصفة كالآتي:

المكونات

ملعقة صغيرة واحدة من مسحوق النشا.

ملعقة صغيرة واحدة من السكر.

بياض بيضة واحدة.

طريقة التطبيق

نحضر وعاء ونضع فيه بياض البيض ونقوم بخفقه جيدًا، ثم نضع عليه السكر والنشا.

نقوم بتقليب كافة المكونات جيدًا للحصول على خليط متجانس.

يتم فرد الخليط على الوجه ويترك مدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يجف تمامًا.

يتم فرك الخلطة من على الوجه باستخدام قطعة من القماش النظيفة.

يغسل الوجه بالماء البارد لتهدئة الاحمرار، وبعدها يفضل وضع ماء الورد على الوجه أو استخدام كريم مرطب.

إزالة الشعر بدون ألم

يعمل العسل على تثبيت النشا على البشرة جيدًا مما يعمل على إزالة الشعر بمجرد إزالة الخليط بالإضافة إلى قدرته الرائعة في الترطيب.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقة واحدة من العسل الطبيعي.

طريقة التطبيق

يتم وضع جميع المكونات مع بعضها ويتم تقليبها حتى الحصول على خليط متجانس.

ثم يتم فرد الخليط على الوجه ويترك لمدة لا تقل عن نصف ساعة.

يتم فرك الخليط بحركات دائرية وبعدها يغسل الوجه جيدًا بالماء البارد لإغلاق المسام، ووضع ماء الورد

لتهدئة الاحمرار.

لتهدئة الاحمرار. يفضل استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للتخلص من الشعر بشكل جيد.

في نهاية مقال ازالة الشعر بالنشا يوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تدخل بها النشا للحصول على أفضل نتائج في التخلص من الشعر بطريقة آمنة وبدون أي ضرر على البشرة، والاستمرار على استخدام هذه الوصفات يعطي النتيجة المطلوبة.