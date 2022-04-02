خلطة منزلية سحرية لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله خيوط حرير خلال ساعة

معظم النساء يلجؤون إلى البروتين والكيرياتين أو استخدام المكواة للحصول على شعر مفرود وناعم، ولكن هذه الطرق بها مواد كيميائية تضر الشعر وتعمل على تلف بصيلات الشعر، كنا أن إستخدام المكواه لفرد الشعر تعمل على تقصفه وسقوطه وحرق بصيلات الشعر، ويعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات الامنه على الشعر، وسوف نعرض لكى سيدتى فى هذا المقال عن طريقة فرد الشعر الخشن بالمكونات الطبيعية.

طريقة إعداد فرد الشعر الخشن

إعداد الوصفات الطبيعية التى تفرد الشعر وتجعله ناعم انسيابى وملمسه كالحرير كثيرة ومتنوعة، ويمكن إعداد وصفات طبيعية بديله لفرد الشعر بالطرق الكيميائية، كما أنها تعد بطريقة سهلة سهلة وبسيطة دون أن تضر فروة الرأس أو بصيلات الشعر، وسوف نقوم بعمل وصفه لفرد الشعر الخشن بالموز، فهو يساعد على تنعيم وفرد تموجات الشعر وإعادة حيويته ولمعانه.

إعداد وصفة لفرد الشعر الخشن بالموز

المكونات

2 ثمرة موز مهروسه.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.

معلقة صغيرة من المايونيز.

تحضير وصفة لفرد الشعر الخشن بالموز