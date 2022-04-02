نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة منزلية سحرية لتنعيم وفرد الشعر الخشن والمجعد وجعله خيوط حرير خلال ساعة في المقال التالي
معظم النساء يلجؤون إلى البروتين والكيرياتين أو استخدام المكواة للحصول على شعر مفرود وناعم، ولكن هذه الطرق بها مواد كيميائية تضر الشعر وتعمل على تلف بصيلات الشعر، كنا أن إستخدام المكواه لفرد الشعر تعمل على تقصفه وسقوطه وحرق بصيلات الشعر، ويعتبر الوصفات الطبيعية من الوصفات الامنه على الشعر، وسوف نعرض لكى سيدتى فى هذا المقال عن طريقة فرد الشعر الخشن بالمكونات الطبيعية.
طريقة إعداد فرد الشعر الخشن
إعداد الوصفات الطبيعية التى تفرد الشعر وتجعله ناعم انسيابى وملمسه كالحرير كثيرة ومتنوعة، ويمكن إعداد وصفات طبيعية بديله لفرد الشعر بالطرق الكيميائية، كما أنها تعد بطريقة سهلة سهلة وبسيطة دون أن تضر فروة الرأس أو بصيلات الشعر، وسوف نقوم بعمل وصفه لفرد الشعر الخشن بالموز، فهو يساعد على تنعيم وفرد تموجات الشعر وإعادة حيويته ولمعانه.
إعداد وصفة لفرد الشعر الخشن بالموز
المكونات
- 2 ثمرة موز مهروسه.
- معلقة كبيرة من النشا.
- معلقة صغيرة من زيت الزيتون.
- معلقة صغيرة من زيت جوز الهند.
- معلقة صغيرة من المايونيز.
تحضير وصفة لفرد الشعر الخشن بالموز
- نحضر بولة كبيرة ونضع بداخلها الموز ونقوم بهرسه جيداً، ثم نضع زيت الزيتون وزيت جوز الهند والمايونيز وخلطهم جيداً حتى يتجانسوا معاً.
- نقوم بخلط كل المكونات فى الخلاط الكهربائي للحصول على قوام كريمى وناعم.
- نسرح الشعر من التشابك ونقسم الشعر إلى أجزاء، وتفرد الوصفة فى جميع اجزاء الشعر ويكون الشعر جاف غير مبلل.
- نترك الخليط على الشعر لمدة ساعة، ونقوم بتغطية الرأس بواسطة بونيه الشعر.
- نقوم بغسل الشعر من الخليط بالماء والشامبو حتى نتخلص من كل بقايا الخليط.
- يجفف الشعر ويسرح.
- تكرار الوصفه مره كل ثلاث أسابيع.
- سوف تلاحظين النتيجة من اول استخدام فزيت الزيتون وزيت جوز الهند يعطوا الشعر النعومة والترطيب، كما يعملوا على فرد الشعر الخشن فعند خلطهم بالموز سوف يجعلوا الشعر اكثر نعومه، كما ان المايونيز يعالج أمواج الشعر والخشونه التى تصاحبه ويجعل الشعر ناعم كالحرير، فهو ممتاز فى تنعيم وتكثيف وعلاج علشان الشعر، لإحتوائه على مكونات تساعد فى علاج خشونة الشعر.
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