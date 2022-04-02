نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل تناول اللب السوبر واللب السوري عليك معرفة ماذا تفعل هذه التسالي في جسدك في المقال التالي

اللب الأسمر واللب السوري، كنوع من أنواع المسليات الكثيرة هذا ما سنتحدث عنه في هذا المقال، لتناول أهم ما يحدثه اللب في جسمك عند تناوله، حيث انه يكثر تناوله في الرحلات والتنزهات وعند تبادل الأحاديث بين الأصدقاء، كما أنه يكثر تناوله على بعض أنواع السلطات والمأكولات عند بعض الشعوب، لذلك علينا التعرف اكثر على نوعية هذه البذور. ماذا تفعل هذه التسالي في أجسادنا تعد بذور عباد الشمس واللب الأسمر أيضا من البذور الغنية بالسعرات الحرارية، وأحيانا الإفراط في تناولها يسبب الزيادة السريعة في الوزن، حيث يحتوي كل ١٠٠ جرام من بذور عباد الشمس على حوالي ٥٥٠ سعر حراري ويزيد، ولا تختلف النسبة كثيرا في جميع أنواع اللب والبذور.

على من يعاني من آلام أو اضطرابات في المعدة مثل الإسهال، أن يتجنب تناول اللب والمكسرات عموما، لأنها ليست الحل الأمثل لتناوله في هذه الأثناء.

نتيجة لتحميص اللب بالملح فإنه يمثل خطورة على مرضى الضغط وأمراض القلب والشرايين، حيث أن زيادة نسبة الملح قد تؤدي إلى انحباس السوائل في الجسم، مما يعمل على زيادة الأملاح، ومن هنا وُجد الأمثل هو تناول حفنة صغيرة منه، مع الحذر والتأكد من مقياس الضغط.

للب الأسمر واللب السوري بعد التأثيرات السامة، نتيجة لتعرضهم للملوثات، وعوادم السيارات أحيانا، مما يؤثر على الكلى والجهاز التنفسي، وهذه العناصر مثل معدن الكادميوم والملوثات الأخرى.

لتجنب التعرض للكثير من المشاكل منها السمنة، وآلام المفاصل والعضلات، علينا تناول كميات قليلة ومعتدلة من أنواع التسالي المختلفة وخاصة اللب السوري والسوبر، وهذا ما يوصي به الكثير من خبراء التغذية. فوائد اللب الأسمر لابد من ذكر أن اللب السوبر والسوري يحتوي علي نسبة لا بأس بها من الحديد، و الذي بدوره يزيد من إنتاج كرات الدم الحمراء ويعمل علي الوقاية م الأنيميا و أمراض الدم المختلفة. البروتين والزيوت و الدهون النباتية الصحية، الموجودة في اللب السوبر من الدهون السهلة الهضم، و التي تعمل علي تقوية العظام، وتعززي الكتلة العضلية أيضا. تعزيز مناعة الجسم وتقوية عضلة القلب، حيث أنها بذور غنية بمضادات الأكسدة، مما يعمل أيضا علي الوقاية من أمراض السرطان المختلفة. عمر شويل - جدة قبل تناول اللب السوبر واللب السوري عليك معرفة ماذا تفعل هذه التسالي في جسدك - ثقفني

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