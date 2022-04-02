طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة بتتبيلة لذيذة في الفرن بطعم جنان

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يعد الباذنجان من اجمل الاكلات الشعبيه اللذيذة التى تقدم باشكال وانواع مختلفه، وهو من الخضروات الغنية بالمعادن والحديد والفيتامينات المفيدة للجسم، يمكن تحضيرة الباذنجان باللحمه المفرومه والبشاميل ويمكن تحضيرة بالصلصه ويمكن ايضا تحضيرة بخلطة الثوم والخل، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الباذنجان باللحمه المفرومه. طريقة عمل الباذنجان باللحمة المفرومة المكونات كيلو من الباذنجان الاسود الرومى.

نصف كيلو من عصاج اللحمة المفرومه.

زيت غزير للقلى.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الكمون.

٢كوب من الصلصة.

٤فصوص من الثوم المهروس.

٤قرون من الفلفل الحامى حسب الرغبه. الطريقة نغسل الباذنجان جيدا ونقوم بتنظيفه وتقشيرة.

نقوم بتقطيع الباذنجان الى شرائح سميكة.

نقوم بتسخين الزيت جيدا ثم نضع الباذنجان فى الزيت ونقلبه على الوجهين حتى يتحمر جيدا.

نرفع البلذنجان على ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

نقوم بتحمير الفلفل ونتركه جانبا.

فى قدرا على نار متوسطه نضع معلقتين من الزيت مع الثوم المهروس ونقوم بتشويحه جيدا.

نضف اليه عصير الطماطم ونقلبه جيدا.

نضع الملح والكمون على عصير الطماطم ونتركهم على نار متوسطة حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

نحضر صينية متوسطة الحجم ونضف فيها طبقة من الباذنجان ثم طبقة من اللحمه المفرومه ثم طبقة اخرى من الباذنجان والفلفل المقلى.

نسكب على الباذنجان صلصة الطماطم التى تم تحضيرها.

ندخل الصينية فى الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة ١٥ دقيقة تقريبا حتى تتجانس ويحمر وجهها.

نخرج الباذنجان من الفرن ونتركها حتى تبرد قليلا ثم تقطع وتصبح جاهزه للتقديم.

يقدم معها البطاطس المقلية والمقبلات المفضلة لديكم.

يمكن استبدال الصلصة بالبشاميل. طريقة عمل عصاج اللحمة المفرومة المكونات بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

نصف معلقة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل الأسود.

نصف معلقة من البهارات.

٢معلقة كبيرة من الزبدة. الطريقة فى قدرا على النار نضع الزبدة مع البصل ونقوم بتشويحه جيدا.

نضيف اليه اللحمة المفرومة مع الملح والبهارات والفلفل الاسود.

نقلب المكونات جيدا مع بعضها حتى تتجانس.

نتركها على نار متوسطه حتى يتم تسويتها.

ترفع من على النار وتترك جانبا وتصبح جاهزه للاستخدام. عمر شويل - جدة طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة بتتبيلة لذيذة في الفرن بطعم جنان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل صينية الباذنجان باللحمة المفرومة بتتبيلة لذيذة في الفرن بطعم جنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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