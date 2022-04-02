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يعد بسكويت التمر من اشهى المخبوزات المعروفه التى تقدم دائما مع القهوه، وهو من الاصناف التى يعتمد عليها كوجبة خفيفه فى الصباح مع الحليب الساخن، ويمكن تقديم البسكويت باكثر من طريقة مختلفه ولكن دائما نفضل تقديمه بحشوة التمر اللذيذة التى تميزه برائحته الجذابه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل بسكويت التمر باقل التكاليف واسهل الطرق. طريقة عمل بسكويت التمر المكونات ١ كيلو من الدقيق الابيض.

كوب من دقيق السميد.

نصف كيلو من الزبدة السائلة.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

٤ بيضات.

٢ كوب من السكر.

نصف معلقه صغيرة من الفانيليا.

كوب من الحليب الدافئ. للوجه سمسم ابيض.

بيضه.

نصف معلقة من البن سريع الذوبان. للحشو نصف كيلو من عجوه التمر.

٢معلقة كبيرة من السمسم.

٢معلقة كبيرة من الزبدة. طريقة التحضير فى طاسة غير لاصقة نضع الزبدة مع العجوه والسمسم ونقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى تتجانس.

نرفع العجوه من على النار ونتركها جانبا حتى نقوم بتحضير عجينة البسكويت.

فى وعاء العجان الكهربائى نضع السكر والزبدة والفانيليا ونقوم بخفقهم جيدا حتى نحصل على القوام الكريمى.

نقوم باضافه البيض واحدة تلو الاخرى مع الاستمرار فى الخفق.

نضع معهم الحليب ونقلبهم جيدا.

فى وعاء عميق ننخل الدقيق الابيض مع دقيق السميد والبيكنج بودر.

نضف خليط البيض والزبدة التى تم تحضيرة الى الدقيق مع العجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة وناعمه الملمس.

نقوم بفرد العجينة على رخامه او ترابيزه او اى شئ مسطح مدهون بقليل من الزيت.

نضع العجوة على العجينة بشكل متسواى.

نقوم بلف العجين على شكل رول ثم نضغط علية بكف اليد قليلا.

نقطع رول البسكويت بواسطة سكينة حاميه.

نحضر صينية مدهونه بقليل من الزيت ونقوم برص بسكويت التمرفى الصينيه.

فى وعاء صغير نضع بيضه مع البن سريع الذوبان ونخفقها جيدا.

نقوم بدهن البسكويت بهذا الخليط بواسطة الفرشاه.

نضع القليل من السمسم الابيض على وجه البسكويت.

ندخل البسكويت فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة نصف ساعه تقريبا.

عند الحصول على اللون المطلوب للبسكويت نخرجه من الفرن ويترك حتى يبرد تماما.

يرص فى وعاء التقديم ويقدم معه القهوه او الشاى على حسب الرغبه. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت التمر على أصوله بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم دايب دوب - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت التمر على أصوله بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم دايب دوب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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