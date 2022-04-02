نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قنبلة التفتيح للعرايس.. كريم ميبو والنشا المعجزة لتبييض وتقشير البشرة وإزالة البقع الداكنة والتجاعيد نهائيا في المقال التالي
كريم ميبو والنشا للتفتيح الفوري من الكريمات المهمة، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها منزليا للتخلص من العديد من الإشكالات التي تؤثر بشكل كبير على المظهر العام للبشرة، ومن خلال الآتي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المكونات التي تصلح للمزج مع ميبو والنشا مع بيان أهم الخطوات التي من الممكن أن تتبع للحصول على نتيجة مثالية لبشرة ناعمة وأكثر تألقا وتوهجا.
كريم ميبو والنشا للتفتيح الفوري
من الممكن أن يتم عمل هذه الخلطة المثالية والمفيدة لكل خلايا الجلد ومن خلال الاستعانة بمكونات بسيطة تعطي مع ميبو والنشا تأثير أفضل وأقوى على البشرة، ومن خلال استعمال خليط كريم ميبو مع النشا تتحسن نضارة البشرة بشكل تدريجي مع قدرة الخليط على تخليص البشرة تماما من الشوائب والملوثات والقضاء تماما على الرؤوس السوداء ومن أهم مكونات الخليط ما يلي:
مكونات لخليط كريم ميبو والنشا
وصفة الخميرة من الممكن أن يتم عملها في البيت من خلال الاستعانة بالمكونات الآتي ذكرها في النقاط القادمة:
- ملعقة من مستحضر ميبو.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة من زيت لوز.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة من ماء ورد.
- ملعقة عصير ليمون.
طريقة التحضير للوصفة
من الممكن أن يتم البدء في التحضير للخليط من خلال الاستعانة بالخطوات القادمة:
- عليك استعمال مكون الفازلين وإسالته تماما.
بعد ذلك يمكنك الخلط ما بينه وبين النشا مع كريم ميبو.
- بالأداة الملائمة يتم الخلط حتى تتجانس المكونات الثلاثة معا في أقل وقت ممكن.
- بعدها يمكنك الإضافة لبقية المقدار بالكامل وهو ما يساعد في التخلص تماما من أي بقع على الوجه.
- من الممكن توزيع الخليط على البشرة وتدليك خلايا الجلد خمس دقائق بتركيبة ميبو والنشا.
غسل البشرة باستعمال الماء الفاتر والغسول الطبيعي، والنتيجة تظهر من الاستعمال الأول حيث تعتبر تركيبة مضادة للتجاعيد.
- يمكنك أن تقومي بتحضير الوصفة من مرة إلى مرتين بشكل أسبوعي وهو ما يعطي أفضل النتائج على البشرة، ويعزز من مستوى نضارتها كما يعمل على تبييضها وتعزيز تجديد خلايا الجلد بشكل طبيعي وآمن مع إمداد البشرة بالمغذيات لتنعيمها وترطيبها.
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