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يعد كباب الحلة من الاكلات الشهيه التى تقدم مع الارز الابيض او الارز البسمتى على حسب الرغبه، ويمكن تحضيرة بصدور الدجاج او مكعبات اللحمه وهو من الأصناف المفضلة التى تقدم فى العزومات العائلية، حيث انه من الاكلات السهلة فى تحضيرها التى لا تحتاج لوقت او مجهود كبير، واليوم نقدم لكم طريقة عمل كباب الحلة بالدجاج. طريقة عمل كباب الحلة بالدجاج المكونات نصف كيلو من صدور الدجاج مقطعة الى مكعبات متوسطة.

٢بصلة كبيرة مقطعة إلى شرائح.

٢حبه من الطماطم مقطعة إلى مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الكاري.

٢معلقة كبيرة من الزبدة.

فلفل رومى شرائح. الطريقة فى قدرا على نار متوسطة نضع الزبدة مع مكعبات الدجاج ونقلبهم جيدا حتى يتغير لون الدجاج ويتم تشويحه بالكامل.

نضف اليه شرائح البصل والفلفل الرومي ونقلب المكونات مع بعضها.

نضع مكعبات الطماطم مع البصل و نضيف اليهم الملح والفلفل الأسود والكاري ونقوم بتغطية المكونات ونتركهم على نار هادئة حتى يتم تسوية الدجاج تماما.

نرفع الدجاج من على النار ويفرغ فى سرفيس التقديم ويزين بالقليل من البقدونس.

يقدم كباب الحله مع الارز الابيض او البطاطس المقليه والخبز الصابح.

من المقبلات المحببة مع كباب الحله هى سلطة الزبادى. طريقة عمل الارز الابيض المكونات ٢كوب من الأرز البلدى.

٢ونصف كوب من الماء المغلي.

معلقة صغيرة من الملح.

ذرة من الفلفل الأسود.

٣معالق كبيرة من الزبدة.

معلقة كبيرة من الزيت. الطريقة فى اناء عميق على نار متوسطة نضع الزبدة والزيت مع الأرز.

نضف اليهم الملح وذره الفلفل الاسود ونقوم بتشويح المكونات مع بعضها جيدا.

نضف الى الارز الماء المغلى ونقلبه جيدا ونقوم بتغطيته.

نترك الارز على نار متوسطة حتى يتشرب من الماء جيدا.

نقوم بتهدئة النار على الأرز ونتركه لمدة ١٥ديقة تقريبا حتى يتم تسويته تماما.

يفرغ الأرز فى قالب ثم يقلب على سرفيس التقديم ويقدم معه كباب الحله و المقبلات المفضلة لديكم مثل الثومية او سلطة الزبادى الشهيه. عمر شويل - جدة كباب الحلة بالدجاج على أصوله بتتبيلة وصوص بني لذيذ وبطعم أول مرة تدوقيه - ثقفني

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