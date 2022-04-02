نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون حلة ضغط.. فكرة عبقرية لتسوية اللحمة بسرعة البرق خلال 15 دقيقة مهما كان حجمها كبير هتبقي زي الزبدة في المقال التالي
تسوية اللحوم بسرعة الصاروخ نتعرف على أهم خطواتها من خلال الآتي في هذه السطور المقبلة ومن خلال الاستفادة من بعض المكونات المتوفرة لديك في البيت يمكنك إنجاز خطوة طهي اللحم في أقل من الوقت المتوقع، وسنوضح لك الطريقة المثلى التي من الممكن أن تتبعينها لطهي اللحم سريعا ومن دون أن يأخذ معك الأمر الوقت الطويل.
تسوية اللحوم بسرعة الصاروخ
اللحوم الحمراء تعتبر من بين أهم أنواع اللحم، وتعتبر من بين مصادر الغذاء التي تحتوي على البروتين والفيتامينات وعنصر الحديد بنسبة جيدة، ومن خلال المداومة على تناولها خلال الأسبوع مرتين فهذا ما يعزز من تغذية الجسم، وبناء عضلاته، ومن خلال الآتي نوضح أهم الخطوات لتسوية اللحم، حيث تعد خطوة التسوية للحم باستعمال مكون السكر من بين أهم الطرق التي تيسر من نضج اللحم، ويوصي العديد من خبراء الطهي باستعمال السكر والذي يساعد بشكل كبير في إضعاف نسيج اللحم، ومن ثم تتم تسويته وبسرعة البرق.
مكونات هامة لتسوية اللحوم الحمراء بسرعة
من الممكن أن يتم استعمال المكونات الآتي ذكرها والتي من الممكن أن تيسر من التسوية للحم، وأهمها ما يلي:
- اللحم المراد تسويته.
- حبهان ومستكة.
- زيت نباتي.
- بصل وجزر وكرفس.
- ورق لورا.
- ملعقة من السكر.
- ملح طعام.
- توابل اللحم.
- وعاء مناسب.
- ماء ومغلي.
طريقة التسوية للحم
من الممكن أن تتم الخطوة الخاصة بالتسوية لأي نوعمن أنواع اللحم من خلال الاتباع لتلك الخطوات القادمة:
- لا بد وأن تقومي بالإحضار للقدر الملائم لتسوية اللحم.
- الخطوة التالية تكون بوضع كمية من الزيت حوالي ملعقة واحدة، ووضع الحبهان مع المستكة حتى تلاحظي رائحتهما ومن ثم قومي بإضافة شرائح اللحم المراد طهيها.
- لا بد وأن يكون الماء المضاف على اللحم مغلي أو على الأقل ساخن، حيث أن الماء البارد يعطل بشكل كبير خطوة التسوية للحم.
- بعد ذلك يمكنك القيام بوضع كل المنكهات المتوفرة لديك لإعطاء اللحم أفضل نكهة.
- بعد الغليان للمكونات بنحو عشر دقائق من الممكن أن تضيفي ملعقة سكر تسرع التسوية.
خلال ساعة تكون وصفة اللحم جاهزة.
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