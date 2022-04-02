طرق سحرية مذهلة من الطبيعة لتبييض الأسنان والحصول على أنصع ابتسامة مضيئة بسهولة

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تبييض الأسنان الحصول على أنصع ابتسامة مضيئة، لم يعد الحصول على أسنان ذات لون أبيض أمر يمثل صعوبة بالغة، بل أمست من الأمور السهلة والتي يمكن للأشخاص أن يحصلوا على أجمل أسنان وابتسامة جذابة من خلال تتبعهم لبعض الوصفات الطبيعية التي سنذكرها لهم في السطور التالية وهذا الأمر غير مكلف نهائيا.
وصفات ممتازة لتبييض الركب والكوع بمكونات طبيعية ونصائح للحفاظ عليها من اللون الداكن
وصفات طبيعية لتبيض الأسنان
عانى الكثير من الأشخاص من مظهر الأسنان الخاصة بهم، ونحن الآن في النقاط الآتية سوف نسهل عليهم طريقة إزالة الإصفرار العالق بالأسنان عن طريق الآتي:
- استخدام الفراولة من أجل أن تحصل على النتيجة التي ترغب فيها، وذلك عن طريق القيام بإحضار كمية مناسبة من الفراولة ومن ثم طحنها جيدا حتى تصبح مشابهة العجينة، وبعد ذلك تبدأ بتطبيق هذه العجينة على أسنانك وتركها لمدة نصف ساعة ومن ثم غسل الأسنان جيدا، لابد من تكرار وصفة الفراولة يوميا لكي تجد نتيجة فورية.
- كما أن الملح من أكثر الطرق انتشار في عملية تنظيف الأسنان، وذلك من خلال وضع مقدار نصف ملعقة صغيرة من الملح على المعجون الخاص بك، وهذه الخلطة تساهم في تعقيم الفم بشكل كلي وتطهيره.
أسباب اصفرار الأسنان
إليكم أهم العوامل الأساسية التي يترتب عليها تغير ملحوظ في لون الأسنان وأهم هذه الأسباب:
- التدخين بشكل مفرط من أهم العوامل الأساسية حيث أن نسبة الأشخاص الذين يعانون من وجود تغيير في لون أسنانهم مع وجود رائحة فم كريهة تتواجد في الأشخاص المدخنين بشكل كبير.
- كما أن الإفراط في تناول المشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من الكافيين مثل النسكافيه، والقهوة وغيرها من المشروبات الأخرى.
- أيضا عدم الاهتمام بغسل الأسنان بشكل يومي ومتكبر ينتج عن ذلك تراكم الأكل على الأسنان وتكون طبقة جيرية ذات لون اصفر.
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