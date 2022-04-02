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طريقة تحضير الطحينة البيضاء في المنزل، أصبحت الطحينة الراعي الرسمي للعديد من الوجبات في المنزل فهي بمثابة فاتح شهية لهم فلا يخلو وجبة مكونة من أنواع المشويات سواء أسماك أو لحوم من وجود الطحينة، ونظرا لكثرة تواجدها على السفرة قررنا أن نوفر عليكم ونذكر لكم طريقة تحضيرها في البيت بشكل غير مكلف نهائيا وبسعر رمزي للغاية وبطريقة بسيطه تمكن أي ربة منزل من تحضيرها، وذلك من خلال التقرير القادم سنوضح مزايا الطحينة التي تم إعدادها في البيت. طرق تلميع الخشب والموبيليا بمكونات منزلية.. ستعيد الحياة والبريق للخشب مهما كان قديما المكونات عليك إحضار هذه المقادير اللازمة لعمل كمية مناسبة من الطحينة: 2 كوب من السمسم المطحون.

إحضار ملعقتان كبيرتان من الدقيق الأبيض.

إحضار 2 كوب من زيت الزيتون.

إحضار نصف ملعقة صغيرة من الملح الناعم. طريقة تحضير الطحينة عليك المداومة على الخطوات التالية بهذا الترتيب لتحظى بنتائج ممتازة: إحضار وعاء واسع وضع فيه كافة المكونات الجافة مع بعضها البعض وننتقل إلى مرحلة تحميهم حتى تبدأ الرائحة الخاصة بالسمسم بالانتشار.

بعد ذلك نحضر المطحنة الكهربائية ونضع فيها جميع المكونات ونبدأ بعملية الطحن حتى يصبح هذا الخليط ناعم مثل البودرة ونبدأ بإضافة زيت الزيتون ببطء، وذلك لكي نتحكم في قوام الطحينة.

عليك الاحتفاظ بالطحينة داخل برطمانات محكمة جيدا، وذلك لاستخدامها متى شئت دون أن تفسد أو يصيبها العفن.

كما أنه يتيح لك تقديم الطحينة بجانب الفراخ المشوية أو السمك المشوي. معلومات تضم الطحينة الكثير من الفيتامينات والمعادن الهامة فهي تحتوي على جميع المكونات المفيدة للجسم.

كما أنها تحتوي على السمسم الذي يعد غذاء هام لجسم الإنسان ويعزز من عمل القلب ويقوي من أدائه.

أيضا إعداد الطحينة في البيت تجعلك مطمئن أثناء تناولها، وذلك لأنك متأكد أنها صحية تماما وخالية من أي مواد صناعية ضارة بصحة الإنسان. عمر شويل - جدة طريقة تحضير الطحينة البيضاء في المنزل - ثقفني

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