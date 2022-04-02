علامات تحذيرية من جسمك معناها التوقف الفوري عن تناول القهوة أو التقليل الجذري لها

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علامات تحذيرية من جسمك معناها التوقف الفوري عن تناول القهوة، أصبحت القهوة بمثابة عادة صباحية دائمة لدى الكثيرين، حتى وصل الحال بالعديد من هؤلاء الأشخاص إلى أنهم أصبحوا لا يقدرون على مرور يومهم دون أن يتناولوا عدد من أكواب القهوة على مدار اليوم، لذا قررنا أن نذكر لكم بعض العلامات التي لو ظهرت عليك فهنا لابد من أن تتوقف عن تناولها بشكل فوري.
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طريقة تحضير القهوة
- عليك إحضار ثلاث ملاعق صغيرة من القهوة.
- إحضار ملعقة ونصف من السكر ويمكن أن تضيف أو لا تضيف السكر بشكل نهائي وهذا عائد إلى رغبة كل شخص.
- ثم القيام بإضافة القليل من الماء البارد، وتقليب هذه المكونات جيدا حتى تمتزج مع بعضها ومن ثم توضع على نار هادئة جدا وتنتظر حتى تبدأ بتكوين وجه ثقيل من الأعلى وتبدأ بصبها في الفنجان الخاص بك.
علامات تدل على ضرورة توقفك عن تناول القهوة
لابد أن يوازن الشخص بين حبه للأشياء ومقدار ما تسببه هذه الأشياء من أضرار يصعب علاجها، وأهم العلامات التي تشير إلى ضرورة توقفك عن تناول القهوة بشكل فوري هي :
- الإحساس بعدم الراحة في الجهاز الهضمي بشكل كلي، وبالأخص في الجزء الخاص بالمعدة والشعور بحرقة داخل المعدة بصفة دائمة ومتكررة، وهذا العرض يشكل خطراً لأنه يعد إشارة إلى إصابة الشخص بالارتجاع المريئي.
- كما أنه في حالة الإحساس بالدوخة وعدم القدرة على الوقوف أو الشعور بالإرهاق البدني من اقل جهد مبذول فهذه أيضا من العلامات العامة التي تحذر من تناول القهوة.
- بالإضافة إلى اكتساب الكثير من الوزن وذلك على غير المعتاد.
- كما أن الإصابة بالتوتر الدائم وفقدان الأعصاب على اتفه الأمور.
- عدم القدرة على التحكم في الأعصاب وحدوث خلل في الجهاز العصبي لدى الشخص.
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