وصفة منزلية فتاكة لجير الأسنان لتنظيف عميق للأسنان وتبييض فوري

يسعى الكثير من الأشخاص إلى الوصول إلى بياض الأسنان حيث أن الأسنان البيضاء من أهم علامات جمال الإبتسامة، يوجد الكثير من الوصفات والطرق المنزلية التي تعمل على إزالة صفار الأسنان، والتي يتم فيها استخدام وصفات متواجد في المطبخ كما يوجد الكثير من الطرق الأخرى التي تعمل على القضاء على صفار الأسنان مثل استخدام معجون أسنان خاص لتبييض الأسنان أو تبيض الاسنان من خلال أشعة الليزر.

الأسنان باستخدام قشر الموز

يعمل قشر الموز على تبييض الأسنان حيث أن قشر الموز يحتوي على الكثير من المواد الطبيعية الفعالة جداً ومن هذه المواد المنغنيز والبوتاسيوم والمغنيسيوم، حيث أن تعمل كل هذه المواد على إزالة اللون الأصفر الذي يوجد على الاسنان وتجعل الأسنان بيضاء ولكن يجب أن يتم دعك الأسنان بواسطة قشر الموز الأصفر الذي لايحتوي على أي بقع سوداء، ويتم توجيه الجزء الداخلي من القشر على الأسنان كما تستخدم فرشاة الأسنان تماماً ويجب أن نترك آثار قشر الموز على الأسنان لفترة زمنية قصيرة، تصل إلى 10 دقائق، وبعد ذلك أن نستعمل فرشاة أسنان جافة بدون معجون ونحرك فرشاة الأسنان بصورة دائرية على الأسنان لمدة ثلاث دقائق وسوف نحصل على أسنان ناصعة البياض.

استخدام الفحم في تبييض الأسنان

يتم استخدام الفحم المسحوق من خلال فركه على الأسنان حتى نستطيع أن يتخلص من السموم الموجودة في الفم كما يعمل الفحم المطحون أيضاً على إزالة الصفار من الأسنان، ويجعل الأسنان ناصعة البياض وذلك عن طريق أن نضع كمية قليلة من هذا المسحوق ودعك الأسنان بها ولا يجب أن يصل مسحوق الفحم إلى المعدة.

أسباب اصفرار الأسنان