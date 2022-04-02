أسهل طريقة لعمل ساندوتش الشاورما السوري مع الثومية

ساندوتش الشاورما السوري من أشهر الأكلات السورية التي نالت إعجاب المصريين ويقبلون على شرائها بكثرة من المطاعم، ويمكن عمل ساندوتشات الشاورما في المنزل بمذاق أحلى من المطاعم، فدائماً تحرص الأمهات على عمل أكلات مختلفة لأولادهم لتجنب شراء الأكلات الجاهزة التي تسبب الكثير من المشاكل الصحية حيث أنها تكون أحياناً غير مضمونة الجودة والصلاحية، وتعتبر وصفتنا اليوم من الوجبات السهلة والسريعة التي يمكنك تحضيرها في أي وقت، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم وصفة سهلة لعمل ساندويتش الشاورما السوري مع الثومية بمذاق أحلى من المطاعم..

مقادير ساندوتش الشاورما السوري

سنقدم لكم المكونات اللازمة لعمل ساندوتشات الشاورما في المنزل، وهي كما يلي:-

كيلو إلا ربع صدور الدجاج.

4 ملاعق كبيرة خل.

4 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة صويا صوص.

علبة زبادي.

1 ملعقة كبيرة صلصة.

1 ملعقة كبيرة معجون الفلفل الأحمر (هريسة الشطة).

نصف ملعقة صغيرة من كلاً من التوابل الآتية (زنجبيل، قرفة، بابريكا، كاري، بصل بودرة، زعتر).

4 فصوص ثوم.

عصير ليمونة صغيرة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير

يتم تحضير ساندوتش الشاورما بمذاق أحلى من المطاعم بالطريقة الآتية:-

أولاً نقوم بغسل صدور الدجاج جيداً ثم نضعها في الماء والخل لمدة ربع ساعة، ثم نقطعها بسكين حاد إلى شرائح رفيعة. نضع أربع ملاعق كبيرة من الزيت، أربع ملاعق كبيرة من الخل، 4 فصوص من الثوم المفروم، عصير ليمونة صغيرة ، الملح والتوابل في إناء عميق. ثم نضيف ملعقة كبيرة من كلاً من الصلصة ومعجون الفلفل الأحمر وملعقتين كبيرتين من الصويا صوص وعلبة زبادي. نقلب الخليط جيداً حتى تمتزج المكونات مع بعضها، ثم نضيف كيلو إلا ربع من شرائح صدور الدجاج ونتركها لمدة أربع ساعات على الأقل في الثلاجة. ثم نضع الدجاج المتبل في طاسة ساخنة علي النار مع مكعب مرق مع التقليب حتى تجف السوائل تماماً. نوزع ملعقة كبيرة من الثومية على الخبز (العيش السوري) ثم نضيف كمية من الشاورما وبطاطس مقلي وخس وخيار مخلل. نغلق الساندويتش من الجانبين ثم نقوم بلفه على شكل رول، ثم يوضع في طاسة ساخنة بها ملعقة صغيرة من الزيت حتي يأخذ لون ذهبي من الجانبين ويقدم الساندويتش ساخناً مع الثومية.

طريقة عمل الثومية السوري



صوص الثومية السوري من ألذ المقبلات التي تقدم مع ساندوتشات الشاورما، ويمكنك عمل الصوص في المنزل بمكونات بسيطة وطريقة سريعة.

المكونات

كوب ونصف من الماء.

3 ملاعق كبيرة نشا.

2 ملعقة كبيرة خل.

ربع كوب زيت.

2 فص ثوم.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة زبادي أو مايونيز.

3 ملاعق كبيرة حليب.

طريقة التحضير