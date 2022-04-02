أنجح طريقة لعمل البسبوسة العادية في دقائق فقط بقوام رملي دايب

تعتبر البسبوسة واحدة من أشهر أنواع الحلويات الشرقية، والتي يقبل الجميع على تناولها بكل وصفاتها المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، فالبسبوسة استطاعت بطعمها الخطير خطف القلوب جميعاً كباراً وصغاراً، وهناك الكثير من الوصفات التي يتم تجهيز البسبوسة منها، ولكن البعض يفضلون الطريقة العادية التي اشتهرت في الوطن العربي كله، وتتميز بطعمها الخطير الرائع وقوامها المرمل الدايب في الفم، وتحرص كل ربات البيوت إعداد البسبوسة في البيت بنفسها، وتقديمها على مائدة رمضان حيث أن طبق الحلويات ضروري ومهم جداً، ونطلعكم في هذا المقال عن أنجح طريقة لعمل البسبوسة العادية.

أنجح طريقة لعمل البسبوسة العادية

كما ذكرنا أن طبق الحلويات من الأطباق الرئيسية على مائدة شهر رمضان، حيث أن الحلوى مهمة حتى تعوض الجسم نسبة السكر التي فقدها في الصيام، كما أنها تعطي الجسم الطاقة والحيوية لاستقبال باقي مهام اليوم، والبسبوسة تعتبر الحلوى المفضلة طوال الشهر بكل طرقها المختلفة، ومن السهل جداً تحضير البسبوسة في البيت بخطوات بسيطة جداً وسهلة للغاية.

المكونات:

كوب ونصف سميد ناعم.

نصف كوب جوز الهند.

كوب زبادي كبير.

ثلث كوب سكر مطحون.

كوب صغير سمن.

2 ملعقة صغيرة بكينج بودر.

مقادير شربات البسبوسة:

2 كوب ماء+ 2 كوب سكر+ ليمونة.

طريقة تحضير الشربات:

نضع السكر مع الماء في وعاء ويرفع على النار، ويترك الخليط حتى يغلي ويذوب السكر، ثم نضيف عصير الليمون وتترك المكونات تغلي لمدة 10 دقائق، وهذا حتى نلاحظ أن القوام بدأ يثقل قليلاً.

طريقة عمل البسبوسة العادية: