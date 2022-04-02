نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري تشيز كيك المانجو بأسهل طريقة وطعم أحلي من الجاهز في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر تشيز كيك المانجو ، من ألذ الحلويات التي تتكون من عدة طبقات مختلفة من البسكويت والكريمة والجيلي، وتزين بقطع من الفواكه فهو من الحلوي الشهية واللذيذة، التي تقدم بارده سهلة وسريعة التحضير ويمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة وبساطة لتوافر مكوناتها الغير مكلفة، ولن تحتاج إلى دخول الفرن عند تحضيرها، وتوجد أنواع متعددة من التشيز كيك مثل تشيز كيك الفراولة أو الشوكولاتة أو الكراميل وغيرها، ولكن اليوم سوف نتحدث عن تشيز كيك المانجو لكل عشاق المانجا اللذيذة، التي يعشقها الجميع ويحبها الأطفال كثيراً، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل تشيز كيك المانجو بأسهل طريقة وطعم أحلي من الجاهز.

مكونات عمل تشيز كيك المانجو

من هنا سوف نتعرف علي مقادير هذه الحلوي اللذيذة وهي كالتالي:-

بسكويت ساده 170 جرام.

6 ملاعق كبيرة من الزبدة المذابة.

الطبقة الثانية:-

مانجا مقطعة مكعبات 800 جرام.

2 مكعب جبنة كريمي 500 جرام.

نصف كوب من السكر.

2 ظرف جيلاتين 14 جرام مذاب في نصف كوب من الماء.

كوب وثلث من كريمة الخفق السائلة 300 جرام.

طبقة الجيلي:-

كوب من خليط المانجا.

ملعقة صغيرة من الجلاتين مذابة في ربع كوب من الماء.

للتزيين:-

قطع صغيرة من المانجا.

قطع صغيرة من الفراولة.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية خطوات تحضير تشيز كيك المانجو في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كما يلي:-

في الكبة الكهربائية، نضع البسكوت الساده والزبدة، ونطحن جيداً حتى نحصل على قوام رملي. ثم يوضع في صينية بها ورق زبده، ويوزع ونضغط عليه بالتساوي ويوضع في الثلاجة ليتماسك. بعد ذلك نضع مكعبات المانجا في الكبة ونخلط جيداً، حتى نحصل على قوام ناعم وثقيل، ثم نأخذ كوب من خليط المانجا ويترك جانباً. ثم نضع الجبنة الكريمي والسكر وخليط الجلاتين، والكريمة السائلة على باقي خليط المانجا ونخفق جيداً. بعد ذلك نصب خليط المانجا على صينية البسكوت، وتوضع في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك. ثم نضع كوب المانجا السابق في طبق ونضيف خليط الماء والجلاتين ونقلب جيداً، ويصب خليط الجلي فوق الصينية ويوضع في الثلاجة لمدة 4 ساعات حتى تتماسك. بعد ذلك تزين بقطع من المانجو والفراولة وتقطع وتقدم بألف صحة وعافية.

فوائد المانجا للجسم

هيا بنا نتعرف من هنا علي بعض فوائدها للجسم وهي كالتالي:-

تحتوي علي عناصر غذائية تساعد علي مقاومة فقر الدم.

تحتوي علي الحديد الذي يساعد علي تعزيز إنتاج خلايا الدم الحمراء.

غنية بالفيتامينات والمعادن.

مفيدة جداً لصحة الجلد والعيون.

تعزز صحة الجهاز الهضمي.

طريقة عمل القشطة في المنزل

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير القشطة في المنزل وهي كالتالي:-

ضعي نصف كوب من الحليب البودرة، في قدر علي النار حتي الغليان. ثم ضيفي 6 ملاعق صغيرة من الخل، ثم حركيه حتي يتفتت الحليب، وحتي يصبح متكتلاً. بعد ذلك ضيفي الحليب، في مصفاه حتي تتخلصي من السوائل الزائدة، ثم اتركي الحليب المفتت جانباً. ثم ضعي كوب من الكريمة السائلة، و ثلاث ليترات من الحليب السائل ومعلقة، ونصف من النشا و معلقتين من السكر، في وعاء أخر علي النار. اخلطي المكونات مع بعضها، حتي يغلي الخليط ويتماسك، ثم اضيفي الحليب المفتت، ثم حركيه لمدة دقيقة. بعد ذلك أرفعي الخليط من علي النار، ثم اتركيه جانباً حتي يبرد قليلاً. اتركي القشطة لمدة ثلاث ساعات في الثلاجة.

طريقة عمل الأيس كريم بالمانجو

تعرفي علي أبسط الخطوات لعمل الأيس كريم بالمانجو وهي كما يلي:-