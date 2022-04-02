أصنعي بنفسك الجيلي الفواكه المشكلة وكيكة الجيلي بالفرولة في البيت بمكونمات بسيطة وفي وقت قصير

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طريقة عمل جيلي بالفواكه المشكلة، يعد الچيلى من الحلويات الخفيفة واللذيذة التي لا يختلف غليها الكبار أو الصغار، ويمكن تقديمه بأطعمة مختلفة مثل الفراولة أو الموز أو المانجه، وهو من الحلويات الموجودة بشكل دائم على مائدة شهر رمضان المبارك حيث انه يحضر بأسهل الطرق وبدون تكلفه عاليه، ويتميز الچيلى بأنه لا يحتاج إلى مجهود أو وقتا طويل في تحضيره، لذلك اليوم نقدم لكم طريقة عمل الچيلى بالفواكه. طريقة عمل جيلي بالفواكه المكونات ٢باكو من بودرة مسحوق الچيلى الفراولة.

و٢كوب من الماء المغلي.

٢كوب من الماء البارد.

و٢معلقة كبيرة من السكر.

كمية مناسبة من الفراولة. حطوات تجهيز الجيلي بالفوكه في وعاء عميق نضع الماء المغلي. ثم نضف إليه بودرة مسحوق الجيلى مع السكر. نقلب المكونات مع بعضها جيدا حتى ذوبان الچيلى تماما. نضف إليه الماء البارد ونقلبهم جيدا. نقوم تنظيف الفراولة وغسلها جيدا بالماء ثم تقطيعها إلى شرائح رفيعة. نصع الچيلى في كاسات التقديم ثم نضف إليه في كل كأس كمية من شرائح الفراولة حسب الرغبه. ندخل الچيلى في الثلاجه لمدة من ٤ ساعات الى ٦ ساعات. عند التأكد من تماسك الچيلى يمكن تزينه بالكريم شانتيه وهنا يصبح جاهز للتقديم. يمكن استبدال الفراولة بالموز او التفاح على حسب الرغبة. طريقة تحضير كيك البسكويت مع الچيلى المكونات ٢باكو من مسحوق بودرة الچيلى المفضل لديكم.

و٢كوب من الماء البارد.

٢كوب من الماء المغلي.

حوالى ٤٠٠جرام من بسكويت الزبدة. خطوات التحضير والتجهيز فى قالب الكيك نقوم برص البسكويت على شكل طبقات متساوية. ثم نحضر وعاء عميق نضع فيه مسحوق الچيلى من الماء المغلي ونقلبهم جيدا حتى التأكد من ذوبان الچيلى. نضف إليه الماء البارد ونقلب جيدا. نقوم بإضافة الچيلى الى البسكويت ببطئ من الجوانب حتى لا ينكسر البسكويت. عند الانتهاء نقوم بوضع قالب الچيلى في الثلاجة لمدة لا تقل عن ٦ساعات. نخرج الچيلى من الثلاجة ويقلب على سرفيس التقديم. تقطع كيك الچيلى على حسب الشكل المرغوب فيه للتقديم. تزين بجوز الهند أو الكريم شانتيه او البسكويت المجروش. وقد ذكرنا سابقاً في هذا الموقع عن طريقة عمل الكريم كراميل في البيت مثل الجاهز. يقدم معها المشروبات الباردة مثل المشروبات الغاذية أو الايس كوفى. عمر شويل - جدة أصنعي بنفسك الجيلي الفواكه المشكلة وكيكة الجيلي بالفرولة في البيت بمكونمات بسيطة وفي وقت قصير - ثقفني

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