نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تدميس الفول في المنزل وبمكونات رائعة لأطعم نكهة وأطرى حبة فول في المقال التالي

طريقة تدميس الفول في المنزل، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك وحاجة الكثيرين إلى الفول أثناء السحور، وذلك لاعتباره وجبة مشبعة ونادرة على منح الجسم بالعديد من المعادن الهامة قررنا أن نتطرق إلى طريقة تدميس الفول بشكل سريع وبدون تكلفة عالية، ويمكنك الحصول على الطريقة من خلال قراءة السطور القادمة. فوائد حبة البركة الصحية.. الأمراض التي تعالجها والأعراض التي تقي منها مكونات تدميس الفول إحضار كيلو واحد من الفول ولابد أن يتم نقعه في الماء.

إحضار كوب واحد من الفول المطحون.

إحضار كوب واحد من العدس الأصفر.

إحضار مقدار من الماء.

إحضار عدد 2 بصلة ذات حجم كبير مقطعة على هيئة شرائح رفيعة وصغيرة الحجم.

إحضار عدد من حبات الطماطم الحمراء.

إحضار أربع فصوص من الثوم المقطع.

إحضار ملعقتان من الكركم. خطوات التحضير أولا وقبل أي شيء لابد من غسل الفول بشكل جيد ووضعه في الماء ليلة كاملة لكي يتم نقعه مدة كافية. بعد ذلك يتم تصفية الفول من الماء وإحضار إناء واسع وكبير ونضيف فيه كلا من الفول والعدس وكذلك البصل والكركم وننزل بالطماطم والثوم ولا ننسى أن نضيف الفول المطحون إلى المكونات السابقة. بعد ذلك نوازي كمية الماء المضافة مع كمية الفول بحيث يتم تغطية المكونات بالماء ويرفع على النار. ننتظر حتى يبدأ الفول بالغليان وتبدأ الماء بالتبخر ونبدأ بتهديد النار وتغطية الإناء جيدا حتى يستوي وينتج الفول بشكل كامل.

نصائح في حال لم يستوي الفول بشكل جيد وفي نفس الوقت الماء الموجودة فيه قد جفت تماما يمكنك إضافة كمية من الماء إلى الفول ويساعد أن تكون هذه الماء معلية. كما أنه لابد من وضع غطاء محكم الغلق على الفول لكي يستوي جيدا بالبخار الخارج منه. أن استخدام الكركم والعدس الأصفر يمنح الفول لون شهي ومذاق لذيذ. عمر شويل - جدة طريقة تدميس الفول في المنزل وبمكونات رائعة لأطعم نكهة وأطرى حبة فول - ثقفني

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