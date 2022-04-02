بخطوات بسيطة.. تعرفي على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة، تعد حلوى البسبوسة بالقشطة من أشهر الحلويات الرمضانية اللذيذة التي لا تخلو أي مائدة من وجودها، فهي تتمتع بمذاق شهي جداً ولها العديد من الفوائد الصحية للجسم بعد ساعات طويلة من الصيام، حيث تعزز البسبوسة من تجديد طاقة وحيوية الجسم من خلال تعويضه عن نسبة السكر الذي يفتقدها خلال ساعات الصيام، لذلك مع حلول شهر رمضان لابد من معرفة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة الشهية والذي سوف نشارك معكم طريقتها من خلال السطور التالية تابعونا.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة

تحضر البسبوسة بعدة حشوات متنوعة وطرق مختلفة فهناك بسبوسة بحشوة الكريمة، وبسبوسة بالقشطة والمكسرات، وبسبوسة سادة فكلاهما يعطيان مذاق شهي ولذيذ.

المكونات

ثلاثة أكواب من دقيق السميد.

نصف كيلو من الحليب السائل.

عبوتان من القشدة الطازجة.

كأس من الزيت النباتي.

نصف كوب من جوز الهند المبشور.

ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر.

ملعقتين كبيرتين من ماء الزهر.

نصف كوب من اللوز المقطع إلى نصفين.

كوب من السكر البودرة.

كوب ونصف من سيرم الشربات البارد.

خطوات التحضير