نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بخطوات بسيطة.. تعرفي على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل في المقال التالي
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة، تعد حلوى البسبوسة بالقشطة من أشهر الحلويات الرمضانية اللذيذة التي لا تخلو أي مائدة من وجودها، فهي تتمتع بمذاق شهي جداً ولها العديد من الفوائد الصحية للجسم بعد ساعات طويلة من الصيام، حيث تعزز البسبوسة من تجديد طاقة وحيوية الجسم من خلال تعويضه عن نسبة السكر الذي يفتقدها خلال ساعات الصيام، لذلك مع حلول شهر رمضان لابد من معرفة طريقة عمل البسبوسة بالقشطة الشهية والذي سوف نشارك معكم طريقتها من خلال السطور التالية تابعونا.
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
تحضر البسبوسة بعدة حشوات متنوعة وطرق مختلفة فهناك بسبوسة بحشوة الكريمة، وبسبوسة بالقشطة والمكسرات، وبسبوسة سادة فكلاهما يعطيان مذاق شهي ولذيذ.
المكونات
- ثلاثة أكواب من دقيق السميد.
- نصف كيلو من الحليب السائل.
- عبوتان من القشدة الطازجة.
- كأس من الزيت النباتي.
- نصف كوب من جوز الهند المبشور.
- ملعقتين كبيرتين من البيكنج بودر.
- ملعقتين كبيرتين من ماء الزهر.
- نصف كوب من اللوز المقطع إلى نصفين.
- كوب من السكر البودرة.
- كوب ونصف من سيرم الشربات البارد.
خطوات التحضير
- تحضير إناء متوسط الحجم ويخلط فيه دقيق السميد وجوز الهند المبشور والبيكنج بودر.
- إضافة الحليب والسكر والزيت إلى الخليط، ثم تقلب المكونات مع بعضها جيداً.
- دهن صينية مقاس 30 بالسمن أو الزبدة، ثم يتم سكب نصف خليط البسبوسة فيه.
- وضع القشطة في بوله صغيرة ثم يتم توزيعها فوق البسبوسة، ومن ثم يتم فرد الباقي الأخر من خليط البسبوسة.
- تسخين الفرن على درجة حرارة 180 ثم يتم إدخال صينية البسبوسة داخل الفرن.
- ترك البسبوسة حتى تنضج لمدة عشرون دقيقة أو ثلاثون دقيقة.
- قبل إعداد البسبوسة لابد من تحضير سيرب الشربات من خلال وضع ثلاثة أكواب من الماء وماء الزهر في قدر على النار.
- إضافة كوب إلا ربع من السكر إلى الوعاء ويترك حتى الغليان ويتماسك القوام ويصبح مثل سيرب العسل.
- رفع الشربات عن النار ويترك لكي يبرد تمام وعند إخراج صينية البسبوسة من الفرن يصب فوقها السيرم حتى تتشربها البسبوسة بالكامل.
- تزيين البسبوسة بحبات اللوز، ثم تقطع وتقدم باردة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بخطوات بسيطة.. تعرفي على طريقة عمل البسبوسة بالقشطة في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.