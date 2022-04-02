نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة معجزة لتنظيف فضلات القولون وطرد السموم المتحجرة من معدتك استغلها في الصيام في المقال التالي

عمر شويل - جدة لطرد 10 كيلو فضلات قد تكون عالقة بداخل القولون، نعرض بعض الوصفات الطبيعية التي من شأنها العمل على تنظيف القولون من هذه الفضلات، إذ يتم البحث كثيرا عن وصفات تساعد في تطهير القولون وطرد الفضلات منه للتخلص من السموم التي في توجد في جسم الإنسان، وفوائد تنظيف القولون عديدة من أهمها الوقاية من الإصابة بمرض سرطان القولون والحد من مخاطر الإصابة به.

وصفات طبيعية لطرد الفضلات من القولون

يُفضل الكثيرون تناول الوصفات الطبيعية في علاج العديد من الأمراض، ولذا سوف نعرض أفضل الوصفات الطبيعية المستخدمة في تنظيف القولون وتطهيره مثل عصير الليمون والذي يمكن استخدامه في تطهير القولون بالطريقة التالية:

وضع شرائح الليمون في إناء به كوب من الماء ثم نضع الإناء فوق النار.

نترك الإناء على النار حتى الغليان ثم بعد غليانه يُترك حتى يبرد قليلا.

يتم تناوله دافئاً بعد تحليته بالعسل.

وصفة الزنجبيل لتطهير القولون

يتميز الزنجبيل بقدرته على القضاء على البكتيريا التي توجد داخل البطن، لذا فهو يعتبر مطهر جيد للقولون ويمكن استخدامه في تنظيف القولون من خلال الوصفة التالية:

نضع ملعقة من الزنجبيل المطحون في كوب ثم نقوم بإضافة ماء مغلي إليها.

يتم تغطية الكوب ويُترك حتى يبرد ويتم شربه دافئا وتحليته حسب الرغبة بملعقة من العسل.

طريقة تحضير الوصفة المعجزة

من فوائد هذه الوصفة أنها تمنح الإنسان الشعور بالراحة بعد تناولها، نظرا لقدرتها على طرد الفضلات من القولون بالإضافة إلى كونها علاج للغازات والانتفاخ، وتُعد هذه الوصفة من الوصفات سهلة التحضير ويتم تحضيرها على النحو التالي:

استخدام ملعقتين من عشبة الزعتر البري المجفف.

يتم إضافة كوب من الماء الدافئ إليها بعد وضعها في كوب، كي نحافظ على القيمة الغذائية للزعتر.

لكي نحافظ على الزيوت الطيارة التي توجد في الزعتر، نقوم بوضع غطاء على الكوب المنقوع به الزعتر.

يُترك منقوع الزعتر لمدة 10 دقائق ثم يتم تحليته بالعسل ونقوم بتناوله على الريق.

يساعد كذلك تناول الخضراوات والفاكهة في تطهير القولون وذلك لما تحتويه من ألياف، تعمل على الوقاية من حدوث الإمساك والذي ينتج عن تراكم الفضلات في القولون، ويتسبب أيضا في عسر الهضم والإصابة بأضرار أخرى قد تصل إلى حد إصابة المرء بالتسمم.