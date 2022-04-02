حضري السمبوسك باللحمة المفرومة علي سفرة الإفطار في شهر رمضان الكريم

تعتبر السمبوسك باللحمة المفرومة ، هي طبق تقليدي مشهور ومحبوب في مختلف مناطق العالم خاصة في البلاد العربية، وهي من أطباق المقبلات اللذيذة التي تتمتع بطعمها اللذيذ ورائع وقوامها المقرمش، وهي من المعجنات الشهية والمشهورة في البلاد، وتتميز بان مكوناتها بسيطة ومتوافرة في كل منزل، وهي سريعة وسهلة وغير مكلفة لأنها لا تحتاج إلي وقت طويل عند إعدادها في المنزل، وهي من المقبلات الشهيرة علي سفرة شهر رمضان الكريم، نظراً لمذاقها الرائع وقيمتها الغذائية الكبيرة، وهي تعتبر من ألذ أنواع المقبلات التي يعشقها جميع الناس وخاصة الأطفال، فهي تعتبر طبق أساسي علي السفرة لا غني عنه، لذا سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل السمبوسك باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات السمبوسك باللحمة المفرومة

سوف نتعرف الأن علي أبسط المقادير لعمل هذه المقبلات الشهية وهي كما يلي:-

للعجينة:-

ثلاث أكواب من الدقيق.

نصف كوب من الزبدة.

ربع كوب من زيت الذرة.

تلت كوب من الحليب البارد.

بيضة.

معلقة صغيرة من الخل.

خمس ملاعق من البيكنج بودر.

للحشو:-

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة صغيرة مفرومة.

معلقة كبيرة زيت.

بهارات اللحمة.

ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي طريقة تحضير السمبوسك باللحمة المفرومة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار العجان الكهربائي، نقوم بوضع الدقيق والزيت وبكينج بودر والبيض والخل والملح، ثم نقوم بتشغيل العجان ونقوم بوضع الحليب بالتدريج. نستمر في الخفق حتي تتكون عجينة متماسكة وطرية، نقوم برش قليل من الدقيق علي طاولة، ونقوم بدعك العجينة لمدة دقيقتين في يدك حتي تصبح ناعمة، ضعي العجينة في كيس نايلون، وتركه ترتاح في الثلاجة لمدة 20 دقيقة. نقوم بوضع طاسة علي نار هادئة، ونضع فيها الزيت والبصل ونقلب حتي تذبل، ثم نضيف اللحم المفروم والبهارات والملح والفلفل واتركيه حتي ينضج تماماً، ثم اتركي حشو اللحم يبرد تماماً قبل بدء الحشو العجينة. قومي بفرد العجينة باستخدام النشابة علي الطاولة، وقطعية إلي قطع وبدائي بالحشو حتي تنتهي من الكمية، بعد ذلك قومي بتسخين الزيت وبدائي بالقلي حتي تنتهي من الكمية، عند التقديم يمكن أن تقدم مع سلطة الطحينة أو الكاتشب الحار.

أسرار نجاح عجينة السمبوسك

من هنا سوف نتعرف علي بعض النصائح المهمة للنجاح الوصفة وهي كالاتي:-