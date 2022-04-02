بكيلو من الحليب اصنعي كمية وفيرة من الزبادي بالفراولة لسحور رمضان

يعتبر الزبادي بالفراولة ، هو أحد منتجات الحليب التي نحصل عليها من تخمير الحليب، وهو أحد منتجات الألبان الشهيرة التي يتم إنتاجها بكثرة، ويعد الزبادي مصدراً غنياً بمادة البروبيوتيك، وهو يمتاز بفوائد صحية عديدة مفيدة للجسم، وهو من الأطعمة التي يحبها الأطفال كثيراً ويقبلون علي تناولها بكثرة، فهو يمتاز بمذاق لذيذ ورائع، وهي من الأطعمة سهلة الهضم فهو يفضل تناوله الكبار والصغار، بالإضافة إلي أنه يتم تناوله في سحور أيام شهر رمضان، فهو يتميز بأنه يمكن إعداده في المنزل بأكثر من طريقة، ويعد من الوجبات الخفيفة للعشاء وذلك لأنه مفيد جداً في الحفاظ علي المعدة ويمد الجسم بالكلسيوم، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة بسيطة في متناول الجميع لعمل الزبادي بالفراولة في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل الزبادي بالفراولة

من هنا سوف نقدم لكم مقادير بسيطة وسهلة لتحضير الزبادي في المنزل وهي كالتالي:-

كيلو من الحليب البلدي.

نصف كوب من السكر.

كيلو من الفراولة الطازجة.

كوب من الزبادي البلدي.

عصير نصف لليمونة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير الزبادي بالفراولة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالاتي:-

نقوم أولاً بغسل الفراولة جيداً، ثم تقطع ويضاف إليها نصف كوب السكر ويتم رفعهم علي النار هادئة، حتي نتخلص من السوائل ثم يضاف إليهم عصير نصف لليمونة ويتم رفعهم من علي النار ونتركهم جانباً. بعد ذلك نضع الحليب علي النار ونستمر في التقليب، حتي يغلي ثم نتركه يبرد قليلاً حتي يصبح دافئ. ثم نأخذ منه كوب ونضعه في الخلاط، ونضع معه كوب الزبادي ونضربهم جيداً، ثم يضاف إلي الخليط السابق. بعد ذلك أحضري أكواب وضعي بها، معلقة من الفراولة والزبادي ويسخن الفرن لمدة 5 دقائق. ثم أحضري وعاء كبير وضعي به أكواب الزبادي، ويملئ الوعاء بالماء حتي يصل إلي ربعه. بعد ذلك يوضع علي رف أوسط في الفرن ويترك لمدة 4 ساعات، ثم يخرج ويغطي ويترك في الثلاجة لمدة 5 ساعات، أخري حتي وقت السحور.

فوائد الحليب للجسم

هيا بنا نتعرف علي بعض فوائده المهمة وهي كالاتي:-

يعمل علي تقوية المناعة.

يساعد علي الحفاظ علي صحة القلب.

هو مصدر غني بالبروتين عالي الجودة.

ضروري جداً للعديد من الوظائف الحيوية في جسمك.

يعمل علي التقليل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

يعزز صحة العظام والأسنان لاحتوائه علي نسبة عالية جداً من الكالسيوم.

طريقة عمل القشطة في المنزل

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير القشطة في المنزل وهي كالتالي:-

ضعي نصف كوب من الحليب البودرة، في قدر علي النار حتي الغليان. ثم ضيفي 6 ملاعق صغيرة من الخل، ثم حركيه حتي يتفتت الحليب، وحتي يصبح متكتلاً. بعد ذلك ضيفي الحليب، في مصفاه حتي تتخلصي من السوائل الزائدة، ثم اتركي الحليب المفتت جانباً. ثم ضعي كوب من الكريمة السائلة، و ثلاث ليترات من الحليب السائل ومعلقة، ونصف من النشا و معلقتين من السكر، في وعاء أخر علي النار. اخلطي المكونات مع بعضها، حتي يغلي الخليط ويتماسك، ثم اضيفي الحليب المفتت، ثم حركيه لمدة دقيقة. بعد ذلك أرفعي الخليط من علي النار، ثم اتركيه جانباً حتي يبرد قليلاً. اتركي القشطة لمدة ثلاث ساعات في الثلاجة.

طريقة عمل عصير الموز والفراولة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات تحضير هذا العصير الفريش وهي كالاتي:-