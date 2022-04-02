نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة إعداد البطاطس المقرمشة بطريقة صحية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة البطاطس بطريقة صحية، من الأكلات التي لا يختلف عليها أحد يحبونها الكثير من الأشخاص بجميع أنواعها، لأنها تحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم بشكل كبير، معنا الكثير من الوصفات لطريقة البطاطس بطريقة صحية وسهلة وبسيطة، في هذا المقال سنتعلم وصفات كثيرة وسهلة.

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طريقة عمل البطاطس بطريقة صحية

هناك الكثير من الوصفات ومنها ما يلي

المكونات المطلوبة

ثلاث حبات من البطاطس.

ملعقة ثوم بودر.

ملعقة بصل بودر.

ملعقة ملح.

ملعقة بقدونس مقطع قطع صغيرة طازج.

طريقة تحضير البطاطس

نقوم بتقشير البطاطس وتقطيعها إلى مكعبات ثم بعد ذلك نقوم الثوم بودر والبصل بودر والملح ويقلب جيدًا حتي تتجانس جميع المكونات.

ثم نقوم بوضعها في ورق الفويل ويغطي بورق الفويل تمامًا المهم تكون البطاطس مفرودة ثم توضع في الفرن وتترك حتي يحمر لونها، وعند خروجها من الفرن تقوم برش القليل من البقدونس ثم تقدم ساخنه.

طريقة ثانية لعمل البطاطس

المكونات المطلوبة

نصف كوب بطاطس متوسطة الحجم.

لترين ماء.

توابل.

زيت للقلي.

نقوم بغسل البطاطس جيدًا ثم نقوم بوضع الماء وترفع على النار وتترك حتى السوى ولكن يجب أن لا تستوي مئة بالمئة، ثم نقوم بوضع الزيت في المقلاة ونقشر البطاطس وتقطع حلقات ثم تحمر في الزيت وتترك حتي تحمر، عند خروج البطاطس من المقلاة نقوم بوضع التوابل وهي ساخنه ويفضل تناول البطاطس في هذه الوصفة وهي ساخنه، بطاطس مقرمشة وصحيه ولذيذة.

طريقة أخرى لعمل البطاطس

المكونات

بطاطس مقطعه أصابع.

جبنه أي نوع جبنه تفضليه.

توابل.

نقوم بتقشير البطاطس وغسلها وتقطيعها إلى أصابع ثم توضع البطاطس في صينيه، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الجبنة ما بين البطاطس ثم توضع في فرن متوسط الحرارة وتترك حتي يحمر لونها ثم تقدم وبالهنا والشفا.