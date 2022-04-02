احلي حلوه ممكن تعمليها فى رمضان ...طريقة عمل عش البلبل حلو حادق طعمها روعة

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طريقة عمل عش البلبل حلو حادق، يقوم البلبل بصنع أعشاش من القش حيث يقوم بجمع القش وصنع منها عشه الدائري، هناك العديد من الأكلات التي تشبه له لحد كبير والتي يختلف مذاقها بين حادق وحلو، فطائر عش البلبل باللحم الشهيرة التي تتميز بمذاقها المختلف، و حلوى عش البلبل الموسمية والتي اشتهرت بسوريا وانتشرت في الدول العربية ذات الطعم المميز بحشوة في غاية الروعة. طريقة عمل عش البلبل حلو حادق حلوى عش البلبل كنافة شعر.

سمنة ذائبة.

فستق حلبي للحشو.

مكونات القطر:

ملعقة عصير ليمون.

كأس ماء.

كأسين من السكر. الطريقة تحضير القطر في وعاء على النار ذو حجم مناسب قم بوضع السكر والماء بمقادير القطر ونقوم بتقليبه معًا جيدًا.

بعد ذلك يضاف لهم كمية الليمون المذكورة وتقلب المكونات معًا جيدًا. طريقة حشوة عش البلبل نقوم بتحضير الفستق الحلبي ويوضع معها كمية من القطر تغطي الوجه.

قلب الفستق مع القطر وضعهم في صينية فرن وبعد ذلك تترك الصينية في الفرن حتى تتحمر على درجة حرارة عالية.

تخرج الصينية وتترك حتى تبرد. تحضير عش البلبل قومي بلف الكنافة على بأصابع يدك على شكل عش.

على بأصابع يدك على شكل عش. ضعي الأعشاش في صينية فرن مدهونة بالزبدة.

ضعي الفستق الحلبي داخل الأعشاش.

قومي بوضع الزبدة الذائبة عليها وضعي الصينية في الفرن حتى تحمر الكنافة.

قومي بإخراجها وانزعي الأعشاش من الزبدة المتبقية وضعي عليها بعد ذلك القطر.

تترك أعشاش البلبل حتى تهدأ بعد ذلك توضع في الطبق. عش البلبل باللحم المفروم مكونات العجينة

نصف كيلو من الدقيق.

نصف كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

رشه ملح.

ماء للعجن.

مكونات الحشوة:

لحم مفروم.

بصل مبشور.

فلفل رومي مقطع شرائح.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

بابريكا وكمون. طريقة عش البلبل باللحم المفروم في طبق كبير قومي بصنع العجينة ضعي الدقيق والزبدة والملح وقلبي المكونات وقومي بإضافة الماء بالتدريج حتى تتكون العجينة.

اتركيها لترتاح مدة 15 دقيقة وبعد ذلك اصنعي كرات منها صغيرة وأفرديها.

قبل صنع كرات العجينة قومي بتحضير الحشوة، ضعي جميع مكونات الحشوة في طاسة وقلبيها مع ملعقتان من الزبدة.

بعد نضج اللحم قومي بحشو العجينة ولا تغلقها وأجعلها مثل العش.

توضع في الفرن مدة ربع ساعة حتى تنضج العجينة من أسفل على درجة حرارة عالية. عمر شويل - جدة احلي حلوه ممكن تعمليها فى رمضان ...طريقة عمل عش البلبل حلو حادق طعمها روعة - ثقفني

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