نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روتين إسبوعي للحصول على أقدام صحية ناعمة حلوة الرائحة وإنسي تشققات القدمين وسواد الجلد أفضل من أي محترف في المقال التالي

روتين العناية بالقدمين، إن القدمين من أكثر أجزاء الجسم تعرضآ للإجهاد ولذلك فهما من أكثر أجزاء الجسم تعرضآ للتلف، بعيدآ عن الأمراض التي يمكن أن تصيب القدمين فإن تعرض القدمين للإجهاد الزائد يصيبهما بمشاكل جلدية تتمثل في التشقق وإسمرار بعض مناطق الأقدام إضافة إلى الفطريات التي تسبب الروائح الكريهة والجلد الميت الذي تنبعث منه راوئح كريهة حتى بدون فطريات والتعرق الزائد، إنه أمر حقآ محرج لأي إمرأة أو فتاة تكون أقدامها بهذه الطريقة أمام الناس مهما كانوا أقرباء منها وهو أيضآ أمر يضايق المرأة و الفتاة أن تكون أقدامها بهذا الحال حتى وإن لم يكن معاه أحد، لذلك في هذا المقال نقدم روتين للعناية بالأقدام وخاصة للنساء اللواتي تضطرهن ظروفهن إلى إرهاق أقدامهن لفترة طويلة من اليوم خطوات الروتين الإسبوعي للعناية بالقدمين نفذي تلك الخطوات مرة واحدة في عطلة نهاية الإسبوع إبدأي بقص أظافر القدمين وذلك حماية لأصابع القدمين من الإصابة بمشكلة الظفر الغائر

قومي بتجهيز إناء وضعي داخله ماء دافىء بكمية ما تكفي لغمر القدمين بالكامل

أضيفي للماء الدافىء أي من الآتي

ملح طعام أبيض

أو لبن كامل الدسم دافىء

أو بابونج مغلي مع الإنتظار حتى يصير دافىء

ضعي أقدامك بعد تقليب أي من المكونات السابقة داخل الماء الدافىء

إستخدمي حجر القدمين وهو متاح بيعه في الصيدليات لدعك القدمين داخل الماء الدافىء المذاب فيه أي من المكونات السابقة

إستخدمي فرشاة القدمين ذات المقاس الصغير للدعط و التنظيف بين أصابع القدمين

إن تعذر شراء فرشاة القدمين يمكن شراء فرشاة أسنان ناعمة للتنظيف الدقيق و التطهير بين أصابع القدمين ويجب الإنتباه إلى أن يجب أن تكون الفرشاة ناعمة حتى لا تسبب خدوش بين أصابع القدمين خاصة أن الجلد بين أصابع القدمين رقيق نسبيآ مقارنة بجلد باقى القدم

إن إستطعت أن تدعكي القدمين لمدة عشرين دقيقة فإفعلي و إن لم تستطيعي فإنتظري وقت بعد الإنتهاء من الدعك حتى يكون مجموع دقائق بقاء القدمين داخل الماء الدافىء عشرون دقيقة

بعد مرور عشرين دقيقة أخرجى قدميك وإغلسليهم بشاور جيل أو شامبو للجسم

نشفي أقدامك جيدآ

إدهني أقدامك بكريم مخصص للأقدام ويفضل أن يكون من نوع جيد

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