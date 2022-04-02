نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري بنفسك البسبوسة المرملة بنجاح في المنزل في عشر دقائق في المقال التالي
ترغب ربات المنزل في شهر رمضان أن تقوم بإبهار العائلة يومياً بعد الإفطار بالحلويات التي تقوم بتحضيرها وصنعها جاهزة في المنزل حيث التجديد في تحضير الحلويات ومن الأمور العصرية في شهر رمضان واحياناً ما نقوم بتحضير الحلويات البسيطة التي لا تستكلف الكثير من المكونات وعادةً ما يتم تحضير المهلبية وقمر الدين كحلويات أساسية في شهر رمضان، ويريد البعض بدلاً من شراء البسبوسة من الخارج أن يقوم بتحضيرها في المنزل ولكن على أن تخرج في النهاية مرملة وناجحة حيث يعتبر البحث مستمر عن البسبوسة ولكن بشرط أن تكون مرملة لذلك نقدم لكم طريقة بسيطة في المنزل وبمكونات اقتصادية لتحضير البسبوسة المرملة في عشر دقائق عبر هذا المقال.
طريقة تحضير البسبوسة المرملة
تستعد ربات المنزل منذ الساعات الأولى في رمضان أن تقوم بتحضير الحلويات والطعام الشهي مختلف الأصناف ولا شك أن العصائر والحلويات سوف تحتل المائدة بعد تناول الإفطار لذلك ترغب الأمهات بتحضير الحلويات بعناية خاصة أن أفراد الأسرة تقبل على الحلويات في رمضان بشكل كبير مما يجعلها ركن أساسي بعد الإفطار.
مكونات التحضير:
- كأس وربع من السميد عالي الجودة.
- اثنين من البيض.
- كأس من السكر.
- كأس من القشطة.
- ما يقارب من كأس إلا ربع من الزيت.
- ملعقة من خيوط الزعفران.
- كيس من مستخلص البيكنج باودر.
- كأس من جوز الهند المبشور.
- صلصلة التوفي.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى حضري طبق واسع من البلاستيك وضعي فيه المكونات الجافة من السميد وجوز الهند وعند بداية العجن قومي بإضافة باقي المكونات بشكل تدريجي.
- الخطوة الثانية نبدأ بوضع القشطة والزيت النباتي ثم رش مستخلص البيكنج بودر وباستخدام المضرب الكهربائى أو العجان قومي بخلط المكونات على سرعة متوسطة.
- الخطوة الثالثة في النهاية قومي بإضافة مكون الزعفران واستمري بضع دقائق بالخلط حتى تصبح مكون البسبوسة متماسك وفي ذات الوقت ناعم.
- جهزي قالب مناسب للبسبوسة وقومي بدهن بالزبدة ومن الأفضل أن يتم فرد فيه ورقة زبدة ووضع فيها الخليط الذي تم تجهيزه وأثناء ذلك يتم تشغيل الفرن.
- ادخلي صينية البسبوسة في الفرن مدة لا تزيد عن عشرين دقيقة وعندما تصبح محمرة الوجه نقوم بإخراجها وتركها ثم نقوم بتوزيع عليها صلصه التوفي.
أسرار نجاح تحضير البسبوسة:
- أن يتم تحضير المكونات الخاصه بها بعناية واختيار نوع السميد عالي الجودة حتى لا تفشل.
- ضرورة وضع صلصة التوفي بعد أن تبرد لذلك يفضل أن يتم تحضير صلصة التوفي قبل بداية إعداد البسبوسة.
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