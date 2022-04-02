حلويات جديدة وسهلة وسريعة بمكونات بسيطة وبمذاق لذيذ وخرافة ومميز

حلويات جديدة وسهلة ، تبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طرق مبتكرة ومختلفة وصحية وشهية واقتصادية لعمل الحلوى لكي تقدمها لأفراد أسرتهم بدلا من شرائها جاهزة من الخارج لضمان جودتها وصحتها، لذا سوف نقدم لكم طريقة عملها ليمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة، وبمكونات بسيطة جدا، ومتوفرة لديكم، وغير مكلفة أيضا، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وببساطة مكوناتها أيضا، كما يمكنكم تجربة بسكويت السابليه، وبلح الشام بدون بيض والاستمتاع بمذاقهم اللذيذ والشهي مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالسعادة والفرح، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلويات جيدة وسهلة بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وبأقل تكلفة.

مكونات حلويات جديدة وسهلة

تتكون حلويات جديدة وسهلة من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والمقرمش والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

150 جم من الدقيق.

250 مل من الماء.

100 جم من الزبدة.

4 بيضات بوزن من 65 إلى 70 جم.

رشة ملح.

250 مل كريمة خفق باردة بنسبة 33 %.

50 جم سكر بودر.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلويات جديدة وسهلة بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم ننخل عليه الدقيق، ثم نضعه جانبا.

ثم نحضر حلة ونضيف إليها الماء والزبدة ورشة الملح، ثم نضع الحلة على نار عالية ونقلب باستمرار حتى تذوب الزبدة.

ثم نضيف الدقيق ونقلب باستمرار حتى تتشكل لدينا عجينة وتبدأ العجينة في الالتصاق بالحلة.

بعد ذلك نرفع الحلة من على النار، ونضع العجينة في وعاء آخر ونقلبها بالملعقة لكي تبرد قليلا.

ثم نضيف إلى العجينة البيض بالتدريج ونقلب بالملعقة باستمرار حتى تتجانس العجينة.

ثم نضع آخر بيضة في وعاء منفصل ونخفقها بالشوكة.

بعد ذلك نسكب البيضة على العجين بالتدريج ونقلب جيدا بالملعقة حتى تصبح العجينة كريمي.

ثم نضع العجين في قمع حلواني.

ثم نحضر صينية ونضع فيها ورقة زبدة، ثم نشكل فيها الحلوى بالضغط على القمع.

بعد ذلك ندخل الحلوى فرن مسخن مسبقا على رجة حرارة 200 درجة مئوية، ثم نتركها لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 35 دقيقة.

ثم نخرج الصينية من الفرن، ونترك الحلوى تبرد في الصينية.

ثم نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الكريمة ونخفقها جيدا بالمضرب الكهربائي.

بعد ذلك نضيف السكر البودر ونخفق جيدا بالمضرب الكهربائي حتى تتجمد الكريمة وتتماسك.

ثم نقلب الكريمة بالملعقة ونضعها في قمع حلواني مع مراعاة أن تكون فتحته دقيقة.