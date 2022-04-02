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من أشهر وصفات الكنافة المعروفة هي الكنافة بالنوتيلا، ولها مذاق مميز يفضله العديد من الأشخاص، وخاصة الأطفال يقبلون على تناولها بسبب شكلها الجذاب في الأكواب، واليوم سنقدم لكم طريقة عمل أكواب الكنافة بالنوتيلا بمكونات بسيطة، لكي تصنعيها في المنزل بدلا من شرائها من المحلات بأسعار غالية الثمن. مقادير الكنافة بالنوتيلا كيلو من الكنافة.

4 ملاعق كبيرة من الزبدة السائلة.

ملعقتان سكر بودرة.

ثلاثة أكواب من كريمة الخفق اللباني.

كوب ونصف من المكسرات المجروشة.

ثلاثة ملاعق كبيرة نوتيلا.

نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة.

نصف كوب شيكولاتة ومكسرات للتزيين. طريقة عمل الكنافة النوتيلا في المنزل يجب أن نترك الكنافة ليلة كنافة في الفريزر لكي تتجمد، ثم نقوم في الليلة التالية بتكسيرها لكي تصبح ناعمة جدا.

نقوم بوضع الزبدة والسكر ونمزجها جيدا.

نحضر صينيتين بنفس الحجم والشكل وندهنهم بكمية قليلة من الزبدة.

نرص الكنافة ونفردهم جيدا.

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180، ندخل الصينيتين الفرن لمدة ثلث ساعة، حتى يصبح لون الكنافة باللون الذهبي.

نترك الكنافة لكي تبرد تماما، ثم نخرجها من الصينيتين ونضعها في وعاء آخر.

نقوم بوضع المكسرات والقرفة بعد مزجهم جيدا.

نقوم بمزح الشوكولاتة مع الكريمة اللباني ونضع المكسرات، ونخفقهم معا حتى تمام التجانس.

نحضر قوالب التقديم، ونضع قطعة كنافة، ثم نرص فوقها طبقة من خليط الكريمة، نضع فوقها قطعة أخرى من الكنافة، ثم نضع على الوجه ما تبقى من خليط الكريمة.

تزين بباقي المكسرات والشيكولاتة الخاصة بالتزيين. مقادير وطريقة عمل الكنافة باللوتس نصف كيلو من الكنافة.

ربع كيلو جبنة كريمي.

قشطة معلبة.

نصف كوب سكر.

كوب زبدة اللوتس.

كمية من الزبدة.

كاسات للتقديم.

مكسرات للتزيين.

نحمر الكنافة جيدا بعد تفتيتها في زبدة على نار هادئة، حتى تأخذ اللون الذهبي.

نضع الكنافة في كأس التقديم لتكون أول طبقة.

نخلط الجبن الكريمي والقشطة والسكر.

نضع طبقة من خليط الكريمة على الكنافة.

نضع طبقة أخرى من الكنافة المحمرة، نذوب زبدة اللوتس جيدا، نضع طبقة من زبدة اللوتس المذابة، ونزين الكنافة بالمكسرات، نضعها في الثلاجة لمدة ساعة وتقدم. عمر شويل - جدة طريقة عمل أكواب الكنافة بالنوتيلا في المنزل بكل سهولة - ثقفني

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