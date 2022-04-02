تجنبي الأخطاء الشائعة عند تحضير كيكة الزبادي العادية في المنزل

تعتبر تحضير كيكة الزبادي السادة في المنزل من الأمور شبه تقليدية اليومية حيث تنتشر تلك العادة في مختلف البيوت العربية البسيطة وذلك بسبب كيكة الزبادي سهلة التحضير وعلى الرغم من سهولة تحضير كيكة الزبادي إلا أن الكثير من الأشخاص يقع في أخطاء شائعة تجعل الكيكه عادية وليست شهية مما يجعل الرغبة عليها تقل بين الأفراد وكذلك الأطفال، حيث تعتبر كيكة الزبادي العادية سهلة التحضير لذلك الكثير من الأمهات ترغب في تحضيرها بشكل شهي كما هو متوفر بالمحلات، نقدم لكم كافة الاستفسارات اليوم الخاصة بكيكة الزبادي والأخطاء التي يمكن تجنبها حتى تخرج لذيذة وشهية في النهاية وإذا كنت ترغب في التعرف على طريقة تحضير كيكة الزبادي يمكنك متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير كيكة الزبادي

تمتاز كيكة الزبادي بالسهولة الفائقة عند التحضير حتى أن البعض يقوم بتحضيرها شبه يومياً في الصباح أو المساء حتى يتم تناولها في الجلسات المسائية عند التجمعات العائلية أو ما شابه، حيث تعتبر نوع من الأصناف الخفيفة التي لا تؤثر على أيّ من أمراض المعدة حيث يعتبر تناول الكيك يمثل هاجس لدى الكثير من الأفراد.

مكونات التحضير:

مقدار كوبان من الدقيق.

ملعقة كبيرة من مستخلص البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

كأس سكر أبيض.

عبوة زبادي سادة.

ملعقة من مسحوق بشر الليمون.

ثلاث بيضات صغيرة الحجم.

كأس من زيت الذرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير: