نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجنبي الأخطاء الشائعة عند تحضير كيكة الزبادي العادية في المنزل في المقال التالي
تعتبر تحضير كيكة الزبادي السادة في المنزل من الأمور شبه تقليدية اليومية حيث تنتشر تلك العادة في مختلف البيوت العربية البسيطة وذلك بسبب كيكة الزبادي سهلة التحضير وعلى الرغم من سهولة تحضير كيكة الزبادي إلا أن الكثير من الأشخاص يقع في أخطاء شائعة تجعل الكيكه عادية وليست شهية مما يجعل الرغبة عليها تقل بين الأفراد وكذلك الأطفال، حيث تعتبر كيكة الزبادي العادية سهلة التحضير لذلك الكثير من الأمهات ترغب في تحضيرها بشكل شهي كما هو متوفر بالمحلات، نقدم لكم كافة الاستفسارات اليوم الخاصة بكيكة الزبادي والأخطاء التي يمكن تجنبها حتى تخرج لذيذة وشهية في النهاية وإذا كنت ترغب في التعرف على طريقة تحضير كيكة الزبادي يمكنك متابعة هذا المقال.
طريقة تحضير كيكة الزبادي
تمتاز كيكة الزبادي بالسهولة الفائقة عند التحضير حتى أن البعض يقوم بتحضيرها شبه يومياً في الصباح أو المساء حتى يتم تناولها في الجلسات المسائية عند التجمعات العائلية أو ما شابه، حيث تعتبر نوع من الأصناف الخفيفة التي لا تؤثر على أيّ من أمراض المعدة حيث يعتبر تناول الكيك يمثل هاجس لدى الكثير من الأفراد.
مكونات التحضير:
- مقدار كوبان من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من مستخلص البيكنج باودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.
- كأس سكر أبيض.
- عبوة زبادي سادة.
- ملعقة من مسحوق بشر الليمون.
- ثلاث بيضات صغيرة الحجم.
- كأس من زيت الذرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
طريقة التحضير:
- اخفقي البيض أولاً في الخلاط الكهربائي ثم ضعيه فى طبق واسع وعميق من ثم إضافة السكر وخلطه معاً حتى يعلو البيض ويصبح هش.
- ابدأي بإضافة باقي المكونات من الزيت وعبوة الزبادي مع استمرار الاخفاق ويفضل أن يتم استخدام ملعقة أو مضرب يدوي حتى يتم الإخفاق به.
- يوضع مسحوق الفانيليا وبشر الليمون معاً ثم نقوم بنخل السميد وإضافته إلى الخليط ثم التقليب حتى يتكون خليط الكيك.
- بعد الحصول على خليط الكيك بحيث يكون هش وخفيف ننتقل إلى تحضير قالب الكيك بحجم صغير وفرد به ملعقة من الزبدة مع رشه من الدقيق.
- في النهاية يوضع خليط الكيك في القالب بعد تجهيزه بعناية بحيث يتم تسوية السطح باستخدام ملعقة من السيليكون.
- قبل إدخال صينية الكيك في الفرن نسخن الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة عشر دقائق وبعد ذلك يتم وضع قالب الكيك في الفرن على الشبكة.
- عدم فتح الفرن أثناء وضع الكيك فيه حتى مرور وقت النضج والذي يتراوح ما بين 30 دقيقة حتى 40 دقيقه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تجنبي الأخطاء الشائعة عند تحضير كيكة الزبادي العادية في المنزل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.