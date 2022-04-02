وصفة كريم بذور الكتان والنشا لمعالجة عيوب البشرة والتخلص من التجاعيد

وصفة كريم بذور الكتان والنشا، يعد كريم بذور الكتان والنشا من أهم مستحضرات التجميل الطبيعية التي تبحث عنها الكثير من السيدات لأنه يحتوي على مادة مثل الجل التي تعمل على ترطيب البشرة والتخلص من التجاعيد بشكل سريع وواضح، في هذا المقال نتحدث عن كريم بذور الكتان والنشا من فوائد ووصفات.

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فوائد كريم بذور الكتان والنشا

هناك العديد من فوائد بذور الكتان والنشا ومن هذه الفوائد نسردها لكم في السطور التالية.

يساعد كريم بذور الكتان والنشا في التخلص من التجاعيد المتواجدة على الوجه.

يعطي البشرة لمعان ويزيل البقع الداكنة مما يجعلها أكثر بياض ونضارة.

يساعد أيضًا في فرد الشعر المجعد والخشن فيجعله ناعم ويعالج تساقط الشعر

يعالج كريم بذور الكتان والنشا التهابات الجلد مما يهدئ من الحكة.

يقضي على حب الشباب ويجعل البشرة صافية بدون أي شوائب فيكون الوجه ناعم.

يساعد البشرة الدهنية في التخلص من الزيوت الزائدة على البشرة.

طريقة عمل كريم بذور الكتان والنشا

أولًا طريقة عمل بذور الكتان

المكونات

كوب من بذور الكتان.

٣ كوب من الماء.

طريقة التحضير

نضع بذور الكتان في إناء ثم نضيف عليه الماء ونرفعه على النار لمدة نصف ساعة مع التقلب من حين لأخر، ونتركه حتى يصبح مثل الجل ولكن ملحوظة لا تتركيه حتي يكون جيل ثقيل بل يكون متوسط لا ثقيل ولا خفيف ثم نطفئ النار. بعد ذلك نصفيه بالمصفى حتى نستخرج الجل من البذور ثم نحفظه في برطمان ويمكن استخدامه لمدة ثلاث أيام إلى ٥ أيام.

وصفات كريم بذور الكتان والنشا

يوجد العديد من الوصفات ومنها نذكرها لكم في الأتي.

الوصفة الأولى

المكونات

ملعقة جل بذور الكتان.

ملعقة نشا.

نصف ملعقة زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

نضع النشا وبذور الكتان وزيت اللوز الحلو في وعاء ونقلب جيدًا ثم نضع الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة، ثم نقوم يشطف الوجه بالماء الدافئ ستصبح بشرتك خالية من التجاعيد.

الوصفة الثانية

المكونات

ملعقة عصير ليمون.

٢ ملعقة نشا.

ملعقة جل بذور الكتان.

ملعقة ماء ورد.

يتم خلط جميع المكونات جيدًا ثم نقوم بتوزيعها على الوجه ونتركها لمدة ساعة ثم نغسل البشرة بالماء الفاتر.