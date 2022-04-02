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تعتبر حلوى كرات السميد من الحلويات الممتازة، وهى من الحلويات التركية الأصل فقد اشتهرت عملها بها وتعد من الحلويات الباردة اللذيذة، كما أنها سوف تعجب أفراد أسرتك كثيراً لأنها خفيفة وسهلة فى الأكل، كذلك تعد من الحلويات المشبعة والتى لها سعرات حرارية عالية لذا يرجى عدم الإكثار فى تناولها بكمية كبيرة، وذلك لأنها تتكون من مكونات تشبه البسبوسة وهى دقيق السميد وجوز الهند والكاكاو وغيرها، وتعد من الحلويات الشهية التى تقدم فى المناسبات والعزومات لشكلها الجميل، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير حلوى كرات السميد التركي بجوز الهند والكاكاو بالتفصيل. مكونات حلوى كرات السميد التركي تحتوى حلوى كرات السميد على مكونات بسيطة وغير مكلفة ومعظمها موجود بالمنزل وهى كالتالي: كوب من سميد البسبوسة.

صفار حبة من البيض.

كوب من السكر.

كيس من الفانيليا.

٣ كوب من اللبن السائل.

ملعقة كبيرة من الزبدة. للتغطية ١/٢ كوب من جوز الهند.

ملعقة صغيرة من الكاكاو.

١/٢ باكو من البسكويت السادة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل حلوى كرات السميد من سهلة وسريعة ولا تحتاج وقت كبير فى تجهيزها وهى كمايلي: نحضر حلة مناسبة ونضع بها كمية اللبن ونضيف عليها كوب السميد و كوب السكر وصفار البيضة ونقلبهم مع بعض كويس ثم نضعهم على النار. بعد ذلك نضيف عليهم ملعقة الزبدة ونحرك حتى تذوب الزبدة ويغلي الخليط ثم نرفعه من على النار. ثم نضيف كيس الفانيليا ونقلب ونضعهم جانبا حتى تصبح دافئة ويسهل تشكيلها او نغطيه ونتركه حتى يصبح بدرجة حرارة الغرفة أو يمكننا وضعه فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. بعد ذلك نبدأ فى تشكيلها الى كور صغيرة الحجم. ثم نجهز خليط التغطية ونطحن نصف باكو البسكويت ونضيف عليه الكاكاو وجوز الهند أو يمكنكم تغطيتها بجوز الهند فقط. بعد ذلك نقوم بتغميس الكرات فى الخليط ونحرص على تغطيته من جميع الأتجاهات بالخليط او بجوز الهند فقط. ثم نرص الكرات فى طبق التقديم مع التشكيل بين اللون الابيض واللون البني وتقدم وبالف هنا وشفا. عمر شويل - جدة حلوى كرات السميد التركي بجوز الهند والكاكاو بطريقة بسيطة وسهلة جداً - ثقفني

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