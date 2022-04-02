لبشرة أصغر 10 سنوات.. طريقة عمل سيروم لبان الدكر لشد البشرة والتخلص من التجاعيد

طريقة عمل سيروم لبان الدكر لشد البشرة، البشرة هي من أكثر أجزاء الجسم التي تحتاج إلى عناية شديدة خاصة في حالة كانت البشرة دهنية أو حساسة وما إلى ذلك، كما أن الاعتناء بالبشرة يزيد من جمالها وحيويتها ويعمل على تأخير أعراض الشيخوخة والتقدم في السن التي تظهر في التجاعيد الواضحة على البشرة، ويحبذ الكثير من الأشخاص المركبات الطبيعية التي تستخدم للبشرة أكثر من الكريمات والمستحضرات الأخرى التي يدخل في تركيبها العيد من المواد الكيميائية التي لها خطورتها على البشرة، ومن الوصفات الطبيعية المستخدمة لذلك هو سيروم لبان الدكر لشد البشرة، والذي نذكر فوائده وطريقة تحضيره في السطور القادمة.

فوائد سيروم لبان الدكر لشد البشرة

يعمل على تقشير البشرة وتخليصها من الجلد الميت.

يساعد على توحيد لون البشرة والتخلص من البقع الداكنة.

يعمل على ترطيب البشرة ومنحها الحيوية والنضارة.

استخدام سيروم لبان الدكر لشد الوجه يحد من تكوين البثور والحبوب.

يساعد على التخلص من الهالات السوداء حول منطقة العين.

التخلص من التجاعيد الناتجة عن التقدم في السن وشد البشرة.

التخلص من الاسمرار .

طريقة تحضير سيروم لبان الدكر لشد الوجه

المكونات:

ماء.

جل الصبار.

حصى لبان الدكر.

كبسولة فيتامين E حسب الرغبة.

طريقة التحضير والاستخدام:

يوضع حصى لبان الدكر في الماء لمدة 24 ساعة على الأقل.

قومي بتقليب منقوع لبان الدكر وتصفيته للحصول على ماء المنقوع.

ضعي كمية من منقوع لبان الدكر وأضيفي عليها جل الصبار بمقدار نصفها.

اخلطي جل الصبار مع المنقوع جيدًا للحصول على قوام السيروم.

يتم إضافة كبسولة من فيتامين E على الخليط ويوضع في زجاجة سيروم قديمة للاحتفاظ به.

يستخدم ثلاث مرات في الأسبوع على أن يوضع على بشرة نظيفة ليلًا ويترك طوال الليل، ويتم غسل الوجه صباحًا بالماء الفاتر.

يمكن وضع كريم مرطب مع الابتعاد عن التعرض الشمس مباشرة بعد غسل الوجه.

يراعى عند استخدام السيروم عدم التعرض لأشعة الشمس إلا بعد وضع الكريم الواقعي، ويراعى أيضاً أن يتم تجربه السيروم على جزء صغير من البشرة لعمل اختبار الحساسية لها.