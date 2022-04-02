البلح باللبن بطريقة جديدة روعة هتبهر ضيوفك في رمضان “سموذي التمر بالحليب”

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البلح باللبن بطريقة جديدة، وصفة روعة نوفرها لكم اليوم من خلال موقعنا ثقفني نيوز، وذلك لتمكني من تحضير أنواع عديدة من العصائر والمشروبات المغذية والمميزة في شهر رمضان المبارك، وكذلك سوف نوفر لكي طريقة تحضير العديد من انواع السموذي الشهي واللذيذ، ومن المعروف إن فوائد البلح أو التمر كما يطلق عليه في العديد من البلاد العربية لا تعد ولا تحصي، وتدرك الأمهات بشكل خاص الفوائد العديدة لمشروب التمر بالحليب الذي يعتبر غذا متكامل محتوي علي جميع العناصر الغذائية التي يحتاج اليها الجسم علي مدار اليوم، ها نحن ذا نستقبل اولي ايام شهر رمضان المبارك للعام الحالي، ويعتبر البلح باللبن ضمن اشهر المشروبات المغذية التي يقبل علي تناولها الملايين من المسلمين قبل تناول الفطور مباشرة، أو بعد تناول وجبة الفطور، وكذلك قرب السحور، باعتبارها مشروب متكامل ومغذي ويشمل جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الفرد، وسوف نتيح لكم طريقة جديدة ومميزة لتحضير كوب البلح باللبن في المنزل بطريقة مميزة.
البلح باللبن بطريقة جديدة
لتتمكني من تقديم وصفة البلح باللبن بطريقة جديدة وغير تقليدية، فقط احضري بعض المكونات التي نوفرها لكي الآن بشرح مفصل
- تمر بدون بذور.
- حليب فلاحي.
- كوب حليب معلب.
- معلقة عسل نحل.
- لوز او المكسرات المفضلة ويمكن الاستغناء عنها.
سموذي التمر بالحليب
الآن بتحضير تلك المكونات التي سبق واشرنا اليها سوف تعدي كوب شهي ومميز من اللبن بالبلح، وسوف نتبع طريقة جديدة روعة وسهلة وتتميز بسهولة وسرعة الإعداد، حيث لا تتطلب تلك الوصفة تسخين الحليب أو غليه، فقط اتبعي تلك الخطوات
- حضري التمر الرطب الناعم، عن طريقة غسلة جيدا وإزالة البذور.
- قومي بوضع التمر بمعدل 3 او 5 او 7 او 9 تمرات في الكوب المراد التقديم له مباشرة.
- اضيفي الحليب الفلاحي ونحو اربعة معالق من الحليب المعلب.
- يمكنك وضع ربع معلقة من عسل النحل حسب الرغبة.
- اخيرا اضيفي المكسرات حسب المفضل لديكم وحسب الرغبة ويمكنك الاستغناء عن تلك الخطوة.
- يتم تحضير تلك الوصفة قبل الفطور مباشرة بنحو 10 دقائق ولا تحتاج الي وقت كبير.
اما عن طريقة عمل سموذي الحليب بالتمر، فهمي مختلفة بعض الشي عن تلك الخطوات، ويتم فيها إتباع واحدة من تلك الطرق
- يمكنكم تقديم سموذي الحليب بالتمر في حالة اذا كان الوقت ضيق عن طريق القيام بغلي الحليب، ومن ثم وضعة مباشرة علي التمر ومن ثم القيام باستخدام البلندر من اجل عمل الاسموذي.
- في حالة كان لديكي وقت كافي قومي بنقع التمر في الحليب لمدة ليلة كاملة، ومن ثم قومي بإستخدام البلندر من اجل عمل السموذي الشهي واضيفي المكسرات حسب الرغبة.
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