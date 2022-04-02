نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تناول فقط 5 حبات من الفول السوداني يوميًا وشاهد ماذا يحدث في جسمك من تغيرات صحية مذهلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الفول السوداني من المكسرات الغنية بالبروتينات الهامة للجسم، كما أنه يحتوى على نسبة زيوت تساهم فى تحسين صحة القلب والشرايين، وكذلك يحسن من صحة الدماغ ويساعد على زيادة التركيز ويقلل من الإصابة بأمراض الزهايمر المبكرة، فهو من المكسرات الغنية بأهم العناصر الغذائية التى تساعد على بناء جسم صحي قوى، وخالى من الأمراض الجسدية، فهو يغذى الشعر ويعزز من صحة البشرة ويساعد على حماية الجسم من الإصابة بأمراض السرطان لإحتوائه على مضادات الأكسدة، فهو يمد الجسم بعدة فوائد صحية تحميه من الإصابة بأمراض مختلفة، لذا ينصح بتناوله بشكل مستمر.

فوائد تناول الفول السوداني

يتناول الكثير الفول السوداني دون معرفة فوائده للجسم، فهو مثل مكسرات الكاجو والفستق واللوز وغيرها من المكسرات الغنية بالفيتامينات والدهون المفيدة للجسم، والتى تعالج مختلف الأمراض، ولا تسبب الإصابة بأى أمراض، كما عند معرفة فوائده التى سوف نوضحها لكم سيحرص الجميع على تناوله باستمرار، ليفيد الجسم بتلك الفتيامينات الهامة، والتى تساعد على بناء جسم صحي.

1. تحسين صحة القلب والشرايين

يحتوى الفول السوداني على نسبة عالية من الدهون ولكن الدهون المفيدة للجسم وليس الضارة، والتى تحسن من مستوى الكوليسترول فى الدم وبالتالى تحسن من صحة وسلامة القلب والشرايين وتمنع تصلب الشرايين والأوعية الدموية.

2. حماية الجسم من أمراض السرطان

الفول السوداني يحتوى على نسبة ممتازة من مركبات البوليفينول التى تساهم فى حماية الجسم من الإصابة بأمراض السرطان، حيث تكافح هذه المركبات خلايا الجذور الحرة.

3. تعزيز صحة البشرة

يعزز الفول السوداني من صحة البشرة، حيث يحتوى على نسبة عالية من فيتامين E والزيوت التى تساهم فى تحسين صحة البشرة، كما تساعد نسبة مضادات الأكسدة المتوفرة بالفول السودانى على محاربة أشعة الشمس الضارة.

3. تخفيض ضغط الدم

تساهم نسبة الرزفيراترول المتواجدة فى الفول السوداني على تخفيض نسبة ضغط الدم، وحماية الجسم من الإصابة بالجلطات.

4. تحسين صحة الدماغ

يمنع مضادات الأكسدة المتواجدة فى الفول السوداني من ضعف خلايا المخ، حيث تغذى الخلايا وتحسن من صحة الدماغ، كما تحمى أعصاب الدماغ من التلف عند التقدم في العمر.